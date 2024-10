Moria Casán destrozó a Wanda Nara con un comentario en redes sociales

Wanda Nara es uno de los personajes del espectáculo que mayor presencia tiene en redes sociales, allí donde no sólo comparte parte de su vida familiar y profesional, sino que sube algunas fotos que enamoran a sus seguidores.

En este caso, la modelo respondió una pregunta de estos seguidores en Instagram con una foto donde dejaba ver parte de su pecho. Ángel de Brito compartió la captura y la ex vedette Moria Casán fue lapidaria: "Silicona explotada".

El comentario de Moria Casán

Es que, tras haber invitado a los fanáticos a que le pregunten cosas, fue justamente su situación sentimental una de las consultas. Ella respondió diciendo que se encontraba "feliz" y lo acompañó con esta foto.

La misma fue compartida por el periodista Ángel de Brito, quien agregó otra pregunta: "¿por qué Wanda sube esta foto? Solo respuestas incorrectas”. Fue allí cuando Moria Casán lanzó el filoso comentario.

Wanda suele subir sensuales fotos a sus redes sociales

Claro que el mismo puede haber sido como parte del juego que proponía el conductor, ya que a pesar de la rápida lengua de Moria, y una personalidad que no se achica con nadie, no tiene nada personal contra la ex pareja de Mauro Icardi.