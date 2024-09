Elba Marcovecchio y una fuerte acusación contra las hijas de Jorge Lanata: "Me quieren ver muerta"

Jorge Lanata se encuentra en un complicado momento de salud. Está internado desde el mes de junio luego de descompensarse en el Hospital Italiano en chequeos de rutina que se estaba realizando. Lo cierto es que en medio de eso, la interna familiar entre Elba Marcovecchio (su esposa) y las hijas del periodista estalló fuertemente.

El fin de semana, la abogada publicó fuertes historias en su cuenta de Instagram atacando de alguna manera y defendiendose de las acusaciones de Bárbara y Lola Lanata: "El bozal legal pedido por las hijas de Jorge solo buscaba impedir que me defendiera de las mendaces acusaciones en mi contra", expresó.

Luego agregó: "Yo no pedí un bozal legal. Lo pidieron las hijas. Yo no pedí determinación de capacidad de Jorge. Lo pidieron las hijas. Yo jamás traicionaría la voluntad de mi marido". Además en el final le dejó un mensaje a Jorge expresando que "La verdad SIEMPRE TE ALCANZA, les ruego que confíen en la voluntand de Jorge... Y tengan la templanza de esperar las pruebas...".

En el programa "A la Tarde" que conduce Karina Mazzocco dieron detalles sobre el escándalo familiar que invade al entorno del periodista. Damián Rojo, panelista del ciclo que se emite por América TV habló directamente con la abogada y fue allí donde dio todos los detalles de la charla y confesó la fuerte frase que le dijo Elba.

Mirá el video

"Al textual se lo hice repetir dos o tres veces porque pensé que se estaba confundiendo. Las hijas de Jorge me quieren ver muerta, esto es lo que dice Elba Marcovecchio y que está convencida. Cuando se lo repregunté, me lo confirmó diciendo 'me lo dijo un montón de gente'", cerró el periodista.