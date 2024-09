Revelan cómo viene la venta de entradas de Fátima Florez en Las Vegas mientras engañosamente la promocionan como primera dama

Mientras Fátima Florez se prepara para presentarse en Las Vegas entre el 12 y el 14 de septiembre en el Teatro Saxe, y la prensa engañosamente la promociona como la primera dama argentina, cuando es sabido que su ruptura con Javier Milei fue oficializada hace algunos meses; el periodista Augusto Tartúfoli reveló cómo viene la venta de entradas de la imitadora en la famosa plaza de espectáculos norteamericana.

"No estarían vendiédose mucho", remarcó el periodista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) sobre cómo viene el movimiento de tickets para ver a Fátima Florez en Las Vegas. "No estaría sold out, pero ella hace gira de prensa", agregó en señal de que la venta podría repuntar.

Sin embargo, lo que más llama la atención es que según Tartúfoli a la artista la presentan como "the first lady of Argentina", promoción que estaría indignando a Yuyito González, actual pareja de Javier Milei.

Fátima Florez y Javier Milei protagonizaron recordados momentos escénicos durante el verano en Mar del Plata. Foto: Captura TV.

Además, el periodista aseguró que Fátima Florez no desmiente que tal título que la vinculaba con el presidente, actualmente no le corresponde, situación que estaría generando mayor confusión sobre el presente sentimental del mandatario.

Más allá de la peformance de taquilla que pueda conquistar Fátima Florez en Las Vegas, Augusto Tartúfoli se encargó de sostener también en su columna que actualmente Javier Milei es una suerte de "sex symbol", y que el líder de La Libertad Avanza tiene una lista escrita con todas las mujeres que le gustan.