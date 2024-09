La contundente opinión del Gobierno por la entrevista de Susana a Javier Milei

Susana Giménez y Javier Milei filmaron hace pocos días una entrevista en la Casa Rosada. De hecho, Karina Milei (hermana del presidente) subió una foto junto a la diva de Telefe y a Thor que es el perro que se encuentra acompañando a los presentes en la casa de gobierno.

Al terminar la grabación, Susana junto al presidente salieron a saludar al reconocido balcón de la Rosada y esta situación fue motivo de muchas críticas. En la conferencia de prensa que brinda todos los días el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la charla y explicó que era algo que ya estaba pactado.

"La nota de ayer y el tiempo, junto con la recorrida, estaban pautadas hace un tiempo. Cualquiera que nos conoce sabe que si hay alguien que no está disociado con la realidad es el presidente y todos los que conformamos el Gobierno", comenzó contando Adorni a los periodistas presentes.

Luego agregó: "No se buscó comunicar nada con la foto, para nada. Era un recorrido que estaba planificado. La imagen de un Gobierno se hace con el camino recorrido, lo que uno va haciendo y los resultados, y nosotros sabemos perfectamente a dónde vamos. No hay temor en que afecte, por supuesto que no", cerró de manera contundente el vocero presidencial explicando en detalle que la salida al balcón estaba planificada.

Manuel Adorni contundente con las críticas sobre la visita de Susana a Milei para grabar la entrevista en Casa Rosada

A partir de las 22:00 horas se podrá ver la entrevista y además de Javier Milei, en el living de Susana estarán la actriz Úrsula Corberó y también Cristián Castro junto a su pareja, Mariela Sánchez. Si bien se creía que Pampita daría una entrevista, fue la modelo quien salió a desmentir y dijo que nunca hubo arreglo con nadie de la producción.