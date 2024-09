La grave denuncia que enfrenta Fátima Florez por sus shows en Las Vegas

Este viernes en LAM (América), revelaron que Fátima Florez enfrenta una grave denuncia por los tres shows que dio en Las Vegas, conflicto que estaría relacionado con la escasa convocatoria que tuvieron las funciones, y con pagos que quedaron pendientes para quienes trabajaron en el espectáculo en cuestión.

Antes de revelar el nombre de la protagonista de este escándalo, durante algunos minutos mantuvieron la incógnita y Pepe Ochoa anticipó: “Abandono de empleados, deuda grosa en dólares”.

Luego, el integrante de LAM agregó antes de revelar que la involucrada en esta polémica es Fátima Florez: “Había una cierta cantidad de funciones y como no llenaban, deciden irse. En el teatro donde ellos estaban secuestraron ciertas pertenencias".

En tanto que al leer un mensaje que le envió su fuente de información, Ochoa sumó: “‘Nos estafaron olímpicamente, hicieron tres shows, no le pagaron a nadie’".

Fátima Florez, en problemas por sus shows en Las Vegas

Poco después, el mencionado integrante de LAM contó que Fátima Florez le debe al teatro en el que actuó en Las Vegas la suma de 20 mil dólares, por lo cual desde la sala confiscaron el vestuario como seguro. Además, Pepe Ochoa sumó que quienes trabajaron en el show no cobraron las cuatro semanas de ensayo, sino tres.

“¿Quién es la artista que está en Estados Unidos y que está vendiéndonos gato por liebre? Que dice que llena los teatros, pero que en realidad no va nadie, dejó a los empleados, le debe 20 lucas al teatro, no le pagó a la gente, le confiscaron las cosas y no atiende el teléfono”, preguntó Yanina Latorre, quien se está desempeñando en estos días como conductora de LAM en reemplazo de Ángel de Brito, que está de vacaciones.

Los detalles de la denuncia contra Fátima Florez

Entonces Pepe Ochoa reveló que la protagonista de este escándalo en Las Vegas es Fátima Florez. “Todo esto pasó hace dos semanas. La persona que me habla me dice que estuvieron toda la semana pasada intentando conciliar. En este momento ella está en Los Ángeles con Edgardo Iorio, que es el productor que firmó todos los contratos”, sumó el integrante de LAM.