El día que Susana Giménez respaldó la gestión de Javier Milei

Susana Giménez estuvo días atrás en la Casa Rosada entrevistando a Javier Milei con quien tiene una buena relación. La entrevista es una de las más esperadas desde la vuelta de la diva a la televisión argentina. En su primer programa estuvieron presentes María Becerra y los campeones del mundo, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

De hecho la "Su" tuvo que posponer su vuelta una semana más, ya que Karina Milei, hermana del presidente la llamó días antes para expresarle que si podía no hacer el programa porque el mandatario tenía que dar por cadena nacional el prespuesto para el 2025 en el Congreso. Si bien la conductora expresó que no lo votó, si está de acuerdo en su gestión.

En una entrevista pasada, Susana comentó que "Este país vive para la crítica. Estoy podrida de las críticas. No me importan. Bueno, sí me importan lamentablemente, pero no las leo. No quiero entrar en eso", estas palabras fueron dirigidas a quienes cuestionan el accionar del presidente.

Además agregó: "Por supuesto que yo apoyo este gobierno ahora... Está haciendo cosas fantásticas y yo no lo voté. Su política me parece bárbara". Sin embargo, Susana no fue la única personalidad en el mundo del espectáculo que defendió la gestión de Javier Milei.

Las palabras de Susana Giménez meses antes de la entrevista con Javier Milei

En su momento lo había hecho Guillermo Francella quien luego de sus palabras en apoyo al gobierno nacional recibió duras palabras de colegas: "Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas", expresó.

Luego agregó: "Lo que sí sé es que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente". Susana apoyó en ese momento al actor y dijo que "es uno de los mejores actores argentinos, es lo único que pasó con Guillermo. Cada cual que piense lo que le dé la gana. Para eso estamos en democracia".