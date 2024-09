Agendá: a qué hora será la entrevista de Susana Giménez a Javier Milei

Susana Giménez volvió con todo a la televisión argentina y el programa del domingo estará muy cargado sobre todo con las entrevistas que se podrán ver a partir de las 22:00 horas por Telefe. La diva grabó hace pocos días la charla en Casa Rosada con Javier Milei y será el plato fuerte sin lugar a dudas.

Amalia Yuyito González habló al respecto y sostuvo que "¿Les cuento algo? ayer se grabó la nota de la Su con Javier, con el Presidente de la Nación. Yo sé todo, porque me Javi me la contó toda. No voy a decir nada pero la tienen que ver el domingo fue muy interesante", confesó la conductora.

Luego agregó: "Mi vida (Javier Milei) la invitó a que conociera, ella parece que estaba medio tímida de estar ahí porque el balcón es algo muy imponente, bah no sé, digo, yo no lo conozco. Nunca fui", subrayó Yuyito respecto a lo que se podrá ver en la entrevista el domingo por la noche.

Karina Milei, Susana y Thor. Foto: Captura de pantalla X/ @KarinaMileiOk

En las redes sociales, Karina Milei quien el Presidente la nombra como "El jefe" posteó una imagen de ella junto a Susana y a Thor, el perro que se encuentra haciendo compañía en Casa Rosada. Respecto a esto, Yuyito sostuvo que "Mirá qué lindo, ellas dos hermosas y Thor una belleza. El perro divino que tienen, es un hijo más de la familia".

Respecto a la entrevista, confesó: "Estoy segura de que fue una gran entrevista. Así que el domingo todo el mundo ahí viendo la entrevista de la Su con el número uno del país". En una oportunidad Susana había expresado que no lo votó a Javier sino que fue por Patricia Bullrich, sin embargo subrayó que "Dijo todo lo que iba a hacer y por lo que íbamos a pasar, recuerdo que anunció ´será muy duro, pero luego veremos salir el sol´. Le creo".