La grave acusación de las abogadas de Elba Marcovecchio contra las hijas de Jorge Lanata

Este jueves en LAM (América), las abogadas Lira Piro y Guadalupe Guerrero hablaron sobre el pedido de determinación de capacidad de las hijas de Jorge Lanata, y de la acusación de las jóvenes contra Elba Marcovecchio, a quien ellas señalan como figura que estaría perjudicando la salud y el patrimonio del conductor.

Por un lado, Piro remarcó que Lanata en sus plenas facultades mentales le otorgó a Marcovecchio un poder para administrar sus bienes. "Jorge sabía perfectamente el entorno que tenía", comenzó la letrada. Luego agregó: "En los años que estuvo con Elba, tuvo diez internaciones y Jorge estuvo muchas veces a punto de morirse, y siempre hubo problemas de dinero con su familia".

En tanto que sobre las tensiones entre las exparejas de Jorge Lanata, la abogada de Elba Marcovecchio explicó: "Su primera exmujer consideraba que la segunda era más beneficiada en dinero".

La guerra entre las ex de Jorge Lanata y Elba Marcovechio

Poco después, la letrada señaló que el origen del enfrentamiento entre las hijas de Lanata y Marcovecchio, tiene que ver con intereses económicos.

La abogada de Elba Marcovecchio apuntó contra las hijas de Jorge Lanata

"En una de las últimas internaciones, si no me equivoco en septiembre del año pasado, ocurrió un hecho poco feliz para Jorge, entre su familia anterior, sobre bienes que cerraron, que sacaron... Hubo cosas que desaperecieron y después aparacieron... Lo que están haciendo hoy las chicas, es todo lo que Jorge no hubiese querido", acusó Lara Piro contra las hijas y exmujeres de Jorge Lanata.

En otro pasaje de la entrevista, las dos abogadas de Elba Marcovecchio, aseguraron que hubo faltante de objetos en la casa de Jorge Lanata en anteriores internaciones del conductor, sugiriendo que las responsables de tal situación serían las exparejas e hijas del periodista.