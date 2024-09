Telefe reveló la fecha de estreno de "Bake Off famosos": ¿cuándo empieza?

Una de las grandes apuestas que hará Telefe este año en la pantalla chica será el estreno de Bake Off famosos con la conducción de Wanda Nara. Recordemos que en 2023, Wanda Nara debutó como conductora en el canal de las tres pelotas con MasterChef Argentina.

En mayo de este año, Wanda anunció a través de su cuenta de Instagram que fue convocada para ser la conductora de la nueva edición de Bake Off. Todo comenzó a partir de una consulta de un seguidor: "¿Es verdad que vas a conducir 'Bake Off'?". "Siii, estoy muy feliz y muy agradecida a Telefe que confió en mí como conductora y me da los formatos más lindos", le respondió Nara.

Wanda Nara conducirá el certamen culinario.

En agosto, se confirmó el jurado que será parte de la nueva temporada. El mismo estará integrado por Christophe Krywonis, Maru Botana y Damián Betular. Asimismo, también se sabe quiénes participarán en el famoso ciclo de cocina: Verónica Lozano; Nacho Elizalde; Andrea del Boca; Candela Molfese; Marcos Milinkovic; Damián de Santo; Eliana Guercio; Gastón Edul; Camila Homs; Ángela Leiva; Javier Calamaro; Karina Jelinek; Callejero Fino; Mariano Iudica.

Y finalmente, este martes se conoció la fecha de estreno de Bake Off famosos. En las redes sociales de Telefe, se reveló cuándo iniciará este ciclo. Será el próximo lunes 30 de septiembre a las 22 h.

Maru Botana será parte del jurado.

Según la periodista Laura Ubfal, el canal decidió adelantar el debut del programa para competir contra el estreno de Por amor o por dinero, el reality que conducirá Alejandro Fantino por Eltrece.