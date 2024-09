El fuerte pedido que las hijas de Jorge Lanata le habrían hecho a la Justicia

La salud de Jorge Lanata ocupa a los principales programas que cubren espectáculo y LAM es uno de ellos. Constantemente, Ángel De Brito informa tanto en su programa de streaming como en el ciclo que se transmite por América sobre cómo se encuentra el periodista.

Yanina Latorre quien reemplazó al conductor comentó en LAM nuevos datos del estado del periodista. El comunicador fue trasladado a la clínica de rehabilitación Santa Catalina nuevamente tras estar internado en la terapia intensiva del Hospital Italiano.

La nueva información que surge respecto al estado de Lanata es que Bárbara y Lola habrían pedido a la Justicia que se declare la insanía de su papá: "Tengo unas actualizaciones de la salud y el quilombo que rodea a Lanata y su familia. Jorge fue trasladado a Santa Catalina, ya no tiene antibióticos ni tendría infección".

Además agregó que "Sigue en la misma situación. Aunque algunos periodistas como Laura Ubfal siguen diciendo que él no para de hablar y que está charlando todo el tiempo. Hay muchos periodistas que dicen que está bien, que está mejorando y lo cierto es que está igual", subrayó.

Las hijas de Jorge Lanata pidieron a la Justicia que se declare la insanía de su papá

"Lo cierto es que ahora que está en Santa Catalina hubo de nuevo problemas con los celulares. Hay una disposición que no se puede entrar a ver a Lanata con los celulares", expresó Yanina Latorre y luego si dio los detalles de la última información sobre el pedido de las hijas del periodista.

"Las hijas presentaron en el Juzgado Cívil N° 8 la determinación de capacidad de Jorge. Esto quiere decir que están pidiendo la insanía de Jorge Lanata. A mí esto me re angustia... Yo creo que si Lanata vuelve en si, querría morirse de esto. Lo único que él no querría es que alguien lo declare insano por más que lo esté o no", cerró Latorre.