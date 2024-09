Matías Alé y Martina Vignolo se casarán en un famoso estadio de fútbol

Matías Alé vive un fervoroso romance con Martina Vignolo, una joven modelo 24 años menor que él y con quien se convirtió en la pareja del momento. Luego de proponerle casamiento en público ante miles de personas, el artista decidió dar el gran paso con su prometida en un insólito escenario: una cancha de fútbol.

Pero no se trata de cualquier estadio. Tanto Matías Alé como su futura esposa son fanáticos de Boca Juniors y decidieron enlazar sus vidas celebrando la ceremonia civil en La Bombonera.

“El civil va a ser en La Bombonera y después nos quedamos con toda la familia de martes a miércoles en el piso 5 del apart hotel de la calle Filiberto”, adelantó Alé.

Y sumó: “El casamiento por iglesia va a ser en Mar del Plata, en el Don Bosco, el colegio en donde se recibió Martina”.

La pareja comparte la pasión Xeneize, por lo que la elección del estadio no es casual. No obstante, fue toda una sorpresa para Martina: "No me lo imaginaba, pero me parece increíble, una idea genial, digna de nosotros dos, creativos, divertidos e innovadores", explicó.

Ambos comparten la pasión por Boca Jr. Foto: Instagram

¿Cómo se conocieron Matías Alé y Martina Vignolo?

Con 46 años, Matías Alé volvió a apostar al amor, así fuera de la mano de una profesora de educación física 24 años más joven, que el actor asegura lo deslumbró desde el minuto uno.

“Ella trabajaba en un infantil. Yo conocía a sus padres, Eduardo y Susana, que son dos soles. Cada uno estaba en su historia, un verano diferente, yo trabajando y Marti también en la suya”, contó Alé y agregó: "Ahí no pasó nada. Yo entraba en mi teatro, ella salía. Hicimos Patito Feo juntos, tiene 22 años, era raro para mí. Después dije ´¿por qué no? si yo estuve al revés´".

Por eso, cuando volvieron a Buenos Aires se dieron una oportunidad: “No sé cómo conectamos, no importa eso forma parte de nuestra intimidad. Estoy feliz, estoy enamorado, estoy re contento”.