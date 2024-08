El especial motivo por el que Matías Alé eligió la fecha de casamiento con Martina Vignolo

En su reaparición mediática, Matías Alé se muestra cada vez más enamorado de su novia, Martina Vignolo, a quien le lleva 22 años. Es tan buen el momento que está pasando la pareja que ya anunciaron su casamiento.



En una charla con Re Despiertos, en TN, el actor y su pareja confirmaron el día de la boda y explicaron los motivos por los que eligieron esa fecha, al mismo tiempo que adelantaron algunos detalles.

Matías Alé y Martina Vignolo.



Por empezar, fue durante la gala de los Martín Fierro Federal cuando Matías Alé sorprendió a Martina Vignolo al proponerle casamiento en público. Ella no lo dudó y desde momento no piensan en otra cosa que no sea ese gran día.



“Las cosas se dan como se tienen que dar. SI te pasa, sucede y se conectan las almas. A nosotros nos pasó varias veces, que nos hemos mirado durante 15 segundos en silenco y nos conectamos con el alma”, expresó Matías Alé.



En cuanto al día elegido para el casamiento, momento que ambos se muestran esperando con mucha ansiedad, fue la propia Martina Vignolo quien contestó con todo el entusiasmo. “Será el 25 de octubre de 2025”, anunció.

Matías Alé y Martina Vignolo.



Por su parte, Matías Alé fue el encargado de explicar los motivos por los que eligieron esa fecha para ese momento tan especial de sus vidas. “Nos gusta el número y nos gusta el 10”, contestó el actor, que se muestra cada vez más enamorado.



Asimismo, el actor contó que será una boda religiosa y que se realizará en Mar del Plata, la ciudad natal de Martina Vignolo. “Es un lindo sábado, para todos, y nos da tiempo para conseguir canjes. Va a ser un casamiento federal”, cerró.