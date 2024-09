Luis Ventura estalló tras el comunicado que hizo Roberto García Moritán desmintiendo su separación con Pampita: "Por qué no hablamos de toda la mierda de..."

El pasado miércoles en Los Ángeles de la Mañana (LAM), al final del programa, Yanina Latorre confirmó que Pampita y Roberto García Moritán se encuentran separados, después de que se rumoreara por varios días que se había terminado su amor.

"Alguien del entorno cercano de Pampita me confirma que está separada. Ella se está por ir de viaje ahora en octubre y en noviembre va a Tailandia y a México. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona. Él estaba muy en su rol político y que no genera un peso y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo. Ella reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido, que se casó y se enamoró porque le pareció un dulce y después se fue dando cuenta que es un nabo", reveló la panelista.

El político se comunicó con Ambrosino para desmentir su separación con la modelo.

Sin embargo, este jueves en A la Tarde cuando se abordaba este tema, Roberto García Moritán le envió un mensaje a Daniel Ambrosino desmintiendo su separación con la modelo.

"No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con momento mejores y peores como todas las parejas, pero no estamos separados. Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra hermosa familia. Sean respetuoso con sus opiniones, por favor", fue el mensaje que le envió el político al periodista de espectáculos.

Daniel leyó en "A la Tarde" el mensaje que le llegó de García Moritán. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

En el programa, dieron distintas versiones sobre el origen de la crisis de la pareja. Y Luis Ventura terminó estallando con el tema. "Ese mensaje es casi la confirmación de la separación porque en general es lo que te dicen cuando están separados. Cuando uno político desmiente, es que miente", dijo Damián Rojo.

"No estamos perdiendo de vista algo, la pareja tiene una hija que es menor de edad y estamos participando de un escarnio público. ¿Y van a salir ellos a hablar? Desde que encendí el televisor hoy a la mañana era sábana", empezó diciendo muy enojado Ventura.

Luis Ventura fue contundente con este tema. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"¿Por qué no publican toda la mierda que saben? Que los tipos salen con mujeres, con esposas que llegan a sus casas y encuentran sus camas ocupadas. ¿Por qué no hablamos de eso? Funcionarios... Alberto Fernández, por ejemplo, quieren más", continuó picante el comunicador.

"Yo empiezo a tirar nombres y a los minutos me van a tapar la boca. Hay historias en cadena, que se ocupe una cama no quiere decir que después no pasen a una intendencia, a una gobernación. Y las vemos en las marquesinas", concluyó Luis Ventura.