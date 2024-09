El triste testimonio de Mercedes Ninci tras incendiarse su casa en Córdoba

Los incendios forestales en Córdoba están dejando un tendal de imágenes escalofriantes, tras el avance del fuego y las altas temperaturas, que complican la tarea de los bomberos.

Una de las tantas afectadas fue la periodista de Radio Mitre Mercedes Ninci, quien contó al aire el drama que vive tras haber perdido la casa de su infancia.

“Estoy muy mal. Estaba viendo las imágenes, la casa rosa con arcos, la que está frente a la plaza, es nuestra y le está llegando el fuego. Perdonen pero yo estoy muy mal. Es la casa donde yo fui feliz toda mi vida", dijo la periodista en diálogo con el programa Está Pasando, que se emite por TN de lunes a viernes a las 16hs.

Mercedes Ninci se crió en Dolores, cercano a Capilla del Monte, uno de los focos de mayor riesgo del incendio que sucede en la provincia del centro del país. “Yo tuve una infancia muy difícil y fui muy feliz ahí. En Córdoba habíamos pasado cosas muy difíciles porque se había muerto mi hermana", agregó emocionada.

Además, contó que la casa era llamada ‘Flor de Durazno’, ya que allí se había escrito la novela 'Flor de durazno' y allí también Carlos Gardel filmó su primera película, con el mismo nombre, en 1917.

Las alertas en la zona continúan, y aún se encuentran lejos de poder parar las llamas que han arrasado con muchas hectáreas de monte en las bellas sierras cordobesas. "Una casa la podés arreglar, pero la naturaleza no tiene reparación. No hay nada que ame más que el monte y desgraciadamente, el monte no se puede recuperar” cerró Mercedes Ninci.