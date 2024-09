El extraño vínculo que une a Jimena Barón con Emilia Attias: "mi hermana"

Jimena Barón dejó a todos sus seguidores con la boca abierta al contar su experiencia vinculada con la pérdida de su padre y la biodecodificación. Pero lo que realmente sorprendió fue que quien la impulsó a dar este paso fue nada más y nada menos que Emilia Attias, su compañera de Casi Ángeles.

"Anoche, yo biodecodifiqué porque me lo recomienda Emilia, mi hermana de Casi Ángeles, que sé que es mi hermana, eso sí lo sé", confesó Jimena, dejando en claro que la relación entre ellas va mucho más allá de la pantalla.

Aunque el personaje de Emilia en la novela era su hermana, en la vida real parecen tener una conexión igual de profunda. Y es que a veces los lazos que nacen en el trabajo terminan siendo los más fuertes, y en este caso, Emilia fue clave para que Jimena decidiera enfrentarse a uno de sus mayores traumas.

Emilia Attias no solo es una amiga, también fue la que le sugirió a Jimena Barón probar la biodecodificación, un método que ayuda a sanar heridas emocionales.

“Emi me recomienda, voy, yo conté todo esto y me manda un mensaje muy Emilia, que ella está entendiendo algo que por ahí yo no entiendo", dijo Jimena, entre risas.

Ambas actuaban en Casi Ángeles. Foto: casiangeles.com

Los problemas con su papá y cómo ayudó Emilia

Jimena también aprovechó para abrir su corazón sobre su relación complicada con su padre, algo que ha llevado como una carga durante años. “Yo no lo cremé porque tengo una rosca con eso", confesó.

Gracias a Emilia y la biodecodificación, Jimena Barón logró hacer las paces con una parte de su vida que le había costado mucho aceptar. El hecho de que su padre ya no esté físicamente, pero que ella pueda sentirlo presente, es una de las revelaciones más profundas de este proceso.

Lo lindo de esta historia es que muestra cómo, después de tantos años, el lazo entre Jimena y Emilia sigue igual de fuerte. Desde sus días en Casi Ángeles, han compartido mucho más que momentos en la ficción.

Emilia Attias no solo fue quien le sugirió este paso tan importante, también fue el apoyo emocional que Jimena necesitaba. Como bien dicen, las amigas están para las buenas y las malas, y en este caso, Emilia fue esa luz que Jimena necesitaba.

"Este año estoy resolutiva, mi aprendizaje del 2024 es que no puedo controlar todo" concluyó Jime. Y es que, después de 10 años de darle vueltas al tema, finalmente pudo soltar.