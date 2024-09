Verónica Llinás se refirió al tema de Alberto Fernández y dio una contundente opinión: "Se están tapando..."

El pasado domingo 1 de septiembre, Juana Viale recibió en su programa a: Verónica Llinás; Adriana Brodsky; Andrea Frigerio; y Camila Dolabjian. Uno de los temas que no se pasó por alto en "la mesaza" fue el escándalo de Alberto Fernández por la denuncia de Fabiola Yáñez y los polémicos videos en la Casa Rosada con Tamara Pettinato.

Al respecto, Llinás sin pelos en la lengua, opinó: "Me parece pésimo lo que hizo Alberto. Fui la primera en sacar un tuit diciendo todo lo que pensaba de él".

La actriz fue una de las invitadas al programa que conduce Juana Viale por Eltrece. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

Y agregó: "Pero que se perpetúe tanto en el tiempo hablar de eso y volver, y los medios en primera plana que 'el ojo de Fabiola', que si esto... yo creo que se están tapando un montón de otras cosas que son muchísimo más importantes".

En ese momento, Frigerio interrumpió a la actriz de Antígona en el baño y la apoyó: "Coincido al 100%. Yo creo que tiene que ver con el rating. Cuando algo tiene rating lo dejan, vuelven, van y vienen".

Esto fue lo que dijo Verónica Llinás en Almorzando con Juana sobre el escándalo de Alberto Fernández

"No, bueno, pero es un expresidente", acotó Juana Viale.

"Lo peor es que los viejos se están muriendo, medio que pasa como al final. La gente que no llega a fin de mes, que no puede comprarse los remedios y entonces que tiene que tomar la mitad de la medicación, por ahí palma. Estamos hablando de gente que se muere, y de eso no se habla. O sea, se habla menos que del moretón de Fabiola", expresó Verónica Llinás.