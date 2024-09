La periodista que disparó la más lapidaria definición sobre el noviazgo entre Javier Milei y Yuyito González: "Me parece tan..."

El noviazgo de Javier Milei y Yuyito González ocupa los portales de actualidad y espectáculos desde el momento en que ambos tuvieron su primera cita en el Teatro Colón. Y ahora, la periodista Romina Manguel compartió la más lapidaria definición sobre el romance entre el presidente y la conductora.

En diálogo con Intrusos (América), la comunicadora quedó un tanto desencajada cuando luego de hablar sobre la salud Jorge Lanata le preguntaron por la relación sentimental que une a Javier Milei con Yuyito González.

"No entiendo, no entiendo. Me encantaría que se ponga de novio con una farmacéutica de Urquiza. ¿Siempre necesita famosas?", comenzó Romina Manguel con un dejo de desinterés por el tema.

Acto seguido, la periodista remató: "Me parece tan 90 que duele. Ya está, ya lo vivimos todo esto. Mientras no use recursos del erario público para mantener a Yuyito...".

Además, Romina Manguel se mofó de que desde el entorno de Javier Milei hayan enviado un anuncio de que habría "un piquito" con Yuyito González cuando el mandatario y la actriz tuvieron su primer encuentro. "Vergüenza, cringe, como dirían mis hijas", sentenció la entrevistada.

Finalmente, Manguel arremetió sobre el noviazgo entre Milei y González: "Ni siquiera es entretenido, no es distractivo. No me divierte, no me importa nada".