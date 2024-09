La categórica aclaración de Romina Manguel sobre la interna familiar alrededor de Jorge Lanata

A más de tres meses de su internación, en las últimas horas trascendió que Jorge Lanata debió ser regresado al Hospital Italiano tras pasar unos días en otro centro médico, y ahora la periodista Romina Manguel, amiga cercana del legendario conductor dio algunas aclaraciones sobre la situación del líder de PPT (El Trece); y también se refirió a la polémica interna familiar entre las hijas del comunicador y Elba Marcovecchio.

En diálogo con Intrusos (América), Manguel contó que ya desde el verano había visto a Lanata "cansado", mientras que al hablar sobre la participación de las exparejas de Lanata en asuntos relacionados con su salud, la comunicadora destacó que por ejemplo Andrea Rodríguez además de ser la madre de la primera hija del conductor, también es la productora del ciclo del astro de Radio Mitre.

En tanto que sobre las internas familiares alrededor de Jorge Lanata en su delicado momento de salud, Romina Manguel remarcó: "Me molestó que las chicas tengan que subirse a un perfil que no les es cómodo, que no les es grato". Acto seguido, la periodista destacó que tanto las hijas como las exparejas del conductor tienen un bajo perfil, y quieren lo mejor en la salud para su colega.

Por otro lado, Manguel señaló que lo que está pasando entre las mujeres tiene que ver con una "falta de comunicación", y algún desconcierto por un parte médico que fue enviado a los medios sin que desde el entorno de Lanata estuvieran al tanto.

Además, Romina Manguel desmintió el rumor de que las hijas de Jorge Lanata estarían en alerta por la administración que hace su actual esposa, Elba Marcovecchio, sobre el patrimonio del conductor. "Las conozco, nunca les importó la plata, nunca le importó a Jorge. La tuvo, la gastó, la perdió, siempre convencido de que podía hacer guita porque es un genio y un creativo... Las chicas no están en eso", aclaró categórica la periodista que tiene un vínculo profesional y de amistad desde hace décadas con su colega que atraviesa un duro momento de salud.

Finalmente, sobre los roces y la interna familiar, Romima Manguel remarcó que es entendible que tanto sus hijas como sus exparejas estén en medio de unta tensión. "Es mucha presión, son muchos días, son muchas decisiones, termina quebrando a cualquiera", empatizó la periodista.