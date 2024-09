Destruyeron en las redes sociales a Roberto García Moritán por una supuesta infidelidad a Pampita

En medio de los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritan, este miércoles en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Yanina Latorre reveló que el año pasado durante el Bailando 2023, el marido de la modelo se había estado mandando mensajes con una periodista política. Y aunque la panelista no dijo el nombre de la figura mediática, si contó que ha estado envuelta recientemente en un escándalo.

En las redes sociales se hicieron eco de los comentarios de la periodista de espectáculos y varios usuarios de X (anteriormente conocido como Twitter), lapidaron al político por su polémica actitud con la conductora. Incluso "Pampita" se ha convertido primero en tendencias en ésta red social.

Los mensajes en las redes contra el político. Créditos: captura de pantalla X @Taenojado145521.

"Pampita" se volvió primero en tendencias en X. Créditos: captura de pantalla X @staylvnder.

Varios internautas dieron su opinión sobre este tema. Créditos: captura de pantalla X @AlonsoLeonardoA.

"Lo insípido y fiero que es y tuvo el tupe de engañar a Pampita. Menos mal que nunca nos aprendimos el nombre del marido de Pampita, siempre va a ser solo eso"; "Engañaron a Pampita después de que ella declaró que Roberto le hizo olvidar todo el dolor que alguna vez sintió por las traiciones y le hizo lo mismo"; "Pampita ojalá encuentres a tu compañero de vida"; son algunos de los mensajes que circulan por X.

Sin embargo, cabe destacar que al final de la emisión de LAM, Yanina contó que la pareja terminó su relación y que no fue por terceras en discordia.

Esto fue lo que contó Yanina Latorre en LAM sobre la situación de Pampita y Roberto García Moritán

"Alguien del entorno cercano de Pampita me confirma que está separada. Ella se está por ir de viaje ahora en octubre y en noviembre va a Tailandia y a México. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona. Él estaba muy en su rol político y que no genera un peso y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo. Ella reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido, que se casó y se enamoró porque le pareció un dulce y después se fue dando cuenta que es un nabo", comentó Latorre.