Coldplay presentará su nuevo álbum en el Valle de la Luna en San Juan

La banda británica Coldplay anunció que para su próximo disco, Moon Music, se realizará un evento exclusivo en el Valle de la Luna, en la provincia de San Juan, donde los invitados tendrán la posibilidad de una pre escucha de este trabajo.

El evento se realizará en el Parque Provincial Ischigualasto y es organizado por Warner Music Argentina. Se llevará a cabo el próximo 1 de octubre al atardecer, y promete ser una experiencia sensorial única para los participantes.

Para evitar sonidos que contaminen el entorno natural del espacio, en especial a la fauna autóctona, se le dará unos auriculares a cada uno de los presentes, mientras que serán utilizados materiales reciclables y elementos reutilizables para agasajar a los invitados sin dañar el medio ambiente.

Aún no hay información sobre cómo se podrá acceder al evento, aunque se desprende de la información que la banda no estará presente, sino que es un evento que se realizará en otros puntos del mundo. Se trata del décimo álbum de estudio de la banda, que hace poco realizó una de las giras mundiales más exitosas de la historia con Music of the Spheres World Tour.

El disco estará disponible en plataformas el 4 de octubre

En tanto que la presencia argentina en el disco no se limita a la presentación que se hará en San Juan. El arte de tapa del disco fue diseñado por Pilar Zeta, mientras que la imagen es una fotografía que tomó en su Bahía Blanca natal el fotógrafo Matías Alonso Revelli.