Yanina Latorre estalló contra Marina Calabró por su análisis sobre la Cadena Nacional: "¡Qué chupa...!"

El rating de la presentación del Presupuesto 2025 dio de que hablar. Y es que cuando inició la Cadena Nacional, la televisión abierta bajó mucho su encendido. Sin embargo, desde Presidencia de la Nación usaron la cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter) de la TV Pública para difundir otras cifras y la polémica se hizo presente.

Marina Calabró fue una de las periodistas que se refirió a este tema en su programa radial de El Observador. "Comparto que la Cadena no voló no ni de casualidad, pero no quiere decir que haya sido un fracaso porque deberíamos estar hablando del fondo de la cuestión y no de lo accesorio que es si midió o no midió", analizó la periodista.

La periodista conduce "Marina 1079" en El Observador. Créditos: captura de pantalla Youtube El Observador 107.9.

"A mí me interesa más si el presupuesto es consistente, si supone más ajuste, si propende a la reactivación económica, si blinda el déficit cero porque lo otro ya es anécdota, lo otro ya pasó, quedará para los analistas de la televisión y acá como está todo engrietado, los fans de Milei dirán que fue un suceso y los anti fans dirán que fue paupérrimo", sumó la conductora.

Por otro lado, en Los Ángeles de la Mañana (LAM) también se habló de la Cadena Nacional y Yanina Latorre fue durísima con Marina Calabró.

La panelista de LAM destruyó a la periodista por sus comentarios sobre el rating de la Cadena Nacional. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"¡Qué chupa orto! Aparte ¿qué es? Periodista de periodistas. Marina Calabró, si ella se la pasó diciendo el cuarto de no se cuánto, cosas que nadie entiende. Lo hacía mierda a Marcelo Tinelli por el rating", lanzó picante la panelista.

"Dijo que era algo mediocre analizar el rating del Presidente. Era más importante para ella hablar del presupuesto y no del rating, evidentemente a la gente no le interesó el presupuesto porque sino hubiera mirado la Cadena Nacional", concluyó Latorre.