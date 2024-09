Sol Pérez recordó la peor crisis que atravesaron con su marido Guido Mazzoni: "Me dejó por..."

Sol Pérez ha sido noticia durante este último tiempo por diferentes razones. Una de ellas fue que tras el Martín Fierro muchos comenzaron a especular con un supuesto embarazo, ya que eligió usar un vestido suelto a los entallados que tenía acostumbrados a lucir en este tipo de celebraciones.

Hace pocos días se conoció la noticia de que su participación como panelista en el programa "Rumis" conducido por Lizardo Ponce se terminaba por cuestiones de tiempo. Esto fue desmentido por Yanina Latorre quien contó que la abogada se fue enojada y que no ganaba lo suficiente.

En el programa "Ángel Responde" estuvo presente y allí habló de todo un poco. Obviamente que el conductor de LAM quiso saber sobre el embarazo y fue una de las primeras cosas que le preguntó y ella no dudo en responder: "Estoy buscando hace mucho tiempo. Cuando suceda y pueda decirlo lo voy a decir con toda la alegría de mi corazón", cerró el tema.

El momento de crisis que vivió Sol Pérez con Guido Mazzoni

Luego recordó un momento complicado que vivió con su esposo Guido Mazzoni, la pareja no estuvo exenta de crisis y ella contó cómo fue la situación en donde su pareja decidió dejarla en plena temporada teatral: "2019 fue un año bastante trágico para mí, me pasó de todo", confesó.

"Yo me separé de Guido en ese verano... El me dejó por Whatsapp", inmediatamente el conductor le preguntó qué fue lo que le pasó por la cabeza en ese momento. Inmediatamente la panelista contó: "Dije yo no voy a perderlo o sea, es el amor de mi vida, voy a buscarlo como sea. Ahora es todo son de paz, no peleo con nadie", expresó.