Viviana Canosa disparó una dura acusación contra dos conocidos conductores de LN+

El sábado pasado, Viviana Canosa regresó a los medios con nuevo programa radial tras un paréntesis de nueve meses fuera de la escena pública, y más allá de responsabilizar al gobierno de Javier Milei por haber quedado sin trabajo durante buena parte del año, la conductora también disparó contra Luis Majul y Esteban Trebucq, dos conocidos conductores de LN+ y El Observador, a quienes cuestionó en duros términos por su cercanía con el oficialismo.

En diálogo con distintos móviles de programas de televisión, luego de salir de su su primera mañana al aire en Radio Rivadavia, Canosa expresó sobre su vuelta al ruedo: "Estaba muy nerviosa, primero que no dormí nada en toda la noche, y segundo que era mucho lo que tenía para contar, era como que me explotaba adentro. No sabía si iba a tener el equilibrio emocional para poder trasmitirlo con serenidad, y pude, así que estoy contenta".

Luego, Viviana Canosa remarcó que su salida de los medios durante nueve meses no fue por decisión propia, y al ser consultada sobre Luis Majul y Esteban Trebucq, con quienes la periodista tuvo sus diferencias al quedar fuera de Radio El Obervador, la entrevistada disparó sin filtro sobre las conocidas figuras de LN+: "Van a Olivos a escuchar ópera con el presidente, no me parece tan normal, sobre todo cuando se habla de periodismo independiente".

Viviana Canosa, dura con Luis Majul y Esteban Trebucq

"Con Majul, la última vez que lo vi fue en Punta del Este y no me saludó. Estábamos en el mismo bar y no me saludó", siguió Viviana Canosa contra su colega. Para luego completar: "Lo que digo es que hay un montón de gente que en los medios se le da de republicano, democrático, y ahora que tenés un montón de cosas para decir, como la libertad de expresión; se hacen los pelotu*".

Por último, sin mencionar a los mencionados periodistas de LN+ y otros referentes del medio, pero marcando una diferencia con su postura, Viviana Canosa subrayó: "Cuando lo denuncié a Alberto Fernández, el tipo tenía el 90% de imagen positiva, y cinco meses antes de que Milei sea presidente dije lo que dije con las listas. A mí no me pueden decir nada, porque yo todo lo que supe lo dije. y me costó mi laburo. No es un chiste quedarte sin laburo, pero yo prefiero quedarme sin laburo y no tener que transar con el poder de turno".