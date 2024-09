Luis Majul se sinceró sobre el motivo de la baja de Viviana Canosa de la radio que él dirige

El sábado pasado, en su retorno a los medios tras un largo paréntesis de nueve meses, Viviana Canosa aseguró que quedó fuera del aire por sus críticas a Javier Milei, y apuntó contra Luis Majul; quien está al frente de El Observador 107.9, radio en la que la conductora el año pasado tenía programa propio.

Este lunes en LAM (América), Ángel de Brito se refirió al tema y aprovechó que su panelista Yanina Latorre trabaja en la misma emisora que Luis Majul, para que lo consulte sobre su rol en la baja de Viviana Canosa de la señal en cuestión.

Antes de compartir el ida y vuelta entre Latorre y Majul, la integrante de LAM expresó sobre la salida de Canosa de El Observador: "Yo creo que ella discutió mucho con Majul, pidió un cambio de horario. Él lo intentó".

En tanto que cuando al aire Yanina Latorre le preguntó a Luis Majul sobre por qué no está más Viviana Canosa al aire en El Observador, el conductor respondió categórico: "Ella no quiso volver al horario que tenia". Además, el periodista desmintió de manera tajante que la baja de su colega haya estado relacionada con sus críticas a Javier Milei.

Mientras que sobre el rol que le tocó como director de El Observador, Majul remarcó que no pudo darle a Canosa el horario que ella pedía, y que la comunicadora se tomó de eso para argumentar otra cosa. "Por supuesto que es más difícil decir que pedí un horario y no me lo dieron. Es la verdad. Los que decidimos somos nosotros, cuando le dijimos 'Vivi el horario que vos querés, no está'", se sinceró el conductor sobre su rol a la hora de decidir los contenidos y figuras que ocupan la grilla de la emisora.

Además, Luis Majul aseguró que no escuchó lo que dijo sobre él Viviana Canosa en su reciente debut en Radio Rivadavia, y descargó contra su colega: "Que diga lo que quiera, yo me puedo mirar al espejo todos los días. Estoy muy bien".

Luis Majul habló sobre la tensión con Viviana Canosa. Foto: Captura de video El Observador.

Por último, sobre el comentario de Canosa de que Majul no la saludó cuando se encontraron en un misbo bar en Punta del Este, el periodista minimizó el episodio alegando: "Yo no estuve cuando estaba ella... Si la veo, la saludo... Nadie es tan importante".