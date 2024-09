"Ella lo grabó": Yanina Latorre reveló que esta semana saldrá a la luz nuevo material que compromete a Alberto Fernández

Alberto Fernández está muy complicado. Hace poco más de un mes, Fabiola Yáñez lo denunció por violencia de género y, poco tiempo después, se filtraron videos del expresidente junto a Tamara Pettinato en el despacho de la Casa Rosada, donde se ríen y coquetean.

Este lunes en El Observador, Yanina Latorre reveló una impactante información sobre Fernández que lo compromete más. La conductora contó que en los próximos días saldrá a la luz nuevo e impactante material del expresidente.

"Esta semana, te lo digo como primicia, van a salir audios de Alberto fajando a Fabiola que ella lo grabó", comentó la periodista de espectáculos. "Hay unos audios muy potentes y muy tremendos. No los escuché pero me contaron el contenido", añadió Latorre.

Asimismo, Yanina habló sobre los supuestos videos de Alberto Fernández con Victoria Onetto: "Hay otras cosas que tiene, que no las muestra porque son inherentes a la vida privada de las personas involucradas en la situación. Cuando trascendieron los videos de Tamara fue porque estaba en el sillón presidencial. Ahora, lo de Onetto no está saliendo porque es en una cama random".

"Nadie puede certificar si esa cama es tuya, mía, de un telo. Esos videos están y los tiene la misma persona. El tema es que no trascienden porque esta persona no se mete con la vida privada de Victoria Onetto porque ahí te podés comer un juicio porque en realidad Victoria Onetto en un telo con Alberto Fernández, o con vos, o conmigo, puede hacer lo que se le cante el or**", explicó la comunicadora.

"Yo soy de las personas que creen que cada uno puede hacer lo que quiera con su vida", opinó Luis Majul; y Latorre lo interrumpió: "No, pero para mí en el despacho presidencial no". "No, no", expresó el periodista dándole la razón a su colega.