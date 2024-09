Viviana Canosa y su ¿sincericidio? "Me acosté con un montón de impresentables"

Viviana Canosa volvió al ruedo mediático tras nueve meses de ausencia, y lo hizo con fuerza. El sábado por la mañana, en su nuevo programa “Viviana 630” en Radio Rivadavia, lanzó una editorial sin filtro sobre los motivos de su alejamiento de la televisión y el periodismo. En su estilo frontal, no esquivó preguntas, hizo duras críticas al gobierno actual, y hasta se permitió reflexiones íntimas sobre sus errores personales.

Desde el primer minuto, Canosa dejó claro que no piensa guardarse nada. “Este es un Gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión, yo pasé de ser una periodista amiga, a que pidan mi cabeza”, afirmó con contundencia. Su regreso a los medios estuvo marcado por esa tónica de crítica política, recordando los costos personales y laborales que, según ella, tuvo que pagar por mantenerse fiel a sus convicciones. “A mí no me pueden decir nada porque yo todo lo que supe lo dije. Y me costó mi laburo, me costó”, insistió.

El fuerte editorial de Viviana Canosa

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Canosa abordó los rumores sobre su vida personal, incluyendo los dichos de Mirtha Legrand, quien insinuó que había tenido una relación con el expresidente de Argentina. Canosa no solo desmintió el rumor, sino que lo hizo de manera tajante y con una sorprendente sinceridad: “Me acosté con un montón de gente impresentable, pero no con los que me adjudican. Me equivoqué con un montón. Una manga de pelotudos, pero no con estos”. Sus palabras, que mezclaron autocrítica y humor, rápidamente generaron revuelo en redes sociales y medios, quienes vieron en esa declaración una especie de “sincericidio”.

La conductora reveló que Mirtha Legrand la llamó para disculparse por sus comentarios, algo que, según Canosa, no era necesario: “Yo sé quién soy, lo que hago, lo que digo”, sostuvo, minimizando el impacto de esos rumores en su vida.

Además de los temas relacionados con su vida personal, Canosa no dejó pasar la oportunidad de criticar a sus colegas del periodismo. Cuando se le preguntó sobre los videos de Tamara Pettinato, la conductora apuntó directamente contra los periodistas que se hacen eco de esas historias y les recriminó su doble moral: “Yo conozco un montón que le mandan mensajes por privado a mis amigas y son casados, tienen pibes. No se hagan la moralina”.

Para Canosa, la verdadera noticia no son los escándalos personales, sino los actos de corrupción que, según ella, han caracterizado a las figuras del poder en Argentina. “La noticia es que teníamos un presidente impresentable que usaba el sillón de Rivadavia para otras cosas”, disparó, refiriéndose a Alberto Fernández y su gestión.