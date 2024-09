"Flasheó primera dama": la crítica de Yanina Latorre a Yuyito González

El mundo del espectáculo y la política volvieron a cruzarse cuando Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), desató una fuerte crítica contra "Yuyito" González, pareja del presidente Javier Milei. Durante el Resumen Blue de María Isabel Sánchez en el programa Alguien tiene que decirlo, Latorre no se guardó nada y apuntó directamente a Yuyito, calificándola de primera dama autoproclamada.

Yanina Latorre disparó contra Yuyito González

“Hablando de boludos, Yuyito González me tiene podrida. Milei, salí de ahí, Maravilla. Haceme caso, yo sé lo que te digo, danger. Enloqueció esta mujer, flasheó primera dama”, disparó la panelista con su estilo frontal y ácido.

Yuyito González acompañó a Javier Milei al Congreso.

Según Latorre, González tomó una actitud cada vez más distante hacia los medios y los periodistas, negándose a hablar sobre temas que no sean su pareja o su relación con el presidente. “Flasheó semana de furia, no quiere hablar de Fátima, no quiere hablar con los periodistas, ya no contesta de Milei, se calienta ‘chicos, si van a hablar ustedes me voy’, una maltratadora”, comentó, en referencia a los roces que la conductora habría tenido con el equipo de su programa.

Yuyito González y Javier Milei.

La panelista fue más allá, sugiriendo que la relación de González con el poder la transformó. “Ella tiene la seducción del poder, no digo que esté enamorada o no, pero se siente la mujer más importante de Argentina, ‘soy la novia de Milei’”, expresó con ironía.

Latorre también cuestionó la falta de humildad de González, señalando que debería valorar su regreso a la televisión tras varios años fuera del foco mediático. "Aparte tiene que agradecer que volvió a la tele después de no sé cuántos años. Es evangelista, es zen, pero de eso, por cómo trata a la gente, no tiene nada", añadió, refiriéndose al comportamiento que, según ella, contradice la filosofía de vida que la conductora dice seguir.