Yuyito González dijo que ya tiene look definido para acompañar a Milei al Congreso

Amalia Yuyito González y el presidente Javier Milei son el romance del momento. Desde que el mandatario se separó de la actriz Fátima Flórez, los rumores respecto a un posible acercamiento amoroso con la periodista crecían cada minuto hasta que finalmente lo confirmaron.

De hecho, la conductora de "Empezar el Día" habló respecto a la relación que mantiene con Javier Milei en su programa y sostuvo que "No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis". Además en tono sarcástico expresó que "Estamos casados ya Javier y yo. Ya estamos casados, a ver si se entendió. Ya nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros. ¿Sí? Va a ser para toda la vida, es para toda la vida".

El presidente brindará un discurso el día domingo por la noche en el Congreso y si bien se especulaba con la presencia de su pareja, fue ella quien lo terminó de confirmar en el programa que conduce y que se emite por la señal de "Ciudad Magazine". Allí habló al respecto y dijo que tenía el look elegido para lucir seguramente en uno de los palcos que tiene el recinto y escuchar hablar a Javier Milei.

Javier Milei y Yuyito González en la Quinta de Olivos durante una cena familiar con su hijo.

"El domingo es un día muy importante para mí porque voy a ir a acompañar a Javier al Congreso de la Nación", comenzó explicando la flamante primera dama en el inicio de su programa. Luego dijo que "no lo conozco (al Congreso) es un evento tremendo en todo sentido", siguió explicando la periodista y conductora.

Además señaló: "Es tremendo tanto en lo personal y de pareja, obviamente también a nivel de nuestro país. Además me van a presentar a mis suegros... Voy a conocer a los papás. Es muy emocionante por lo que significa nuestra relación", expresó Yuyito. También aclaró que estará junto a la mujer de Luis Espert, también estará junto a la pareja de Guillermo Francos, entre otras personas.

Luego se tomó el tiempo y confesó que tiene el look elegido para la noche del domingo: "Tengo preparado para el domingo en el Congreso un conjunto que lo voy a traer también el lunes. Antes no le daba mucha pelota al tema de la ropa porque me centraba en la ropa de los shows que daba cuando era vedette".

"Me gusta cómo se viste Brigitte Macron y también Jennifer López para otros eventos, también me gusta la ropa que usa Melania Trump y también cómo se maquilla", cerró la comunicadora. Javier Milei dará un importante anuncio y tendrá el apoyo familiar desde los palcos asegurado.