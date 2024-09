Viviana Canosa volvió a la radio con una letal denuncia contra Javier Milei

Tras un paréntesis de nueve meses fuera de los medios, Viviana Canosa regresó al aire este sábado en Radio Rivadavia, con un programa llamado Viviana630, que va de 11 a 13. La conductora arremetió con un duro editorial sobre el motivo por el cual quedó sin trabajo durante buena parte del año, y no dudó en disparar una letal denuncia contra Javier Milei.

"Nuestro presidente es un tipo que no quiere que opines, o que pienses distinto, ni dentro de su partido, ni en los medios de comunicación. Fueron nueve meses sin aire, mucho tiempo, es todo un embarazo. Yo pasé por todas las etapas, al principio me sentía una estúpida porque el único delito que había cometido había sido decir la verdad, y por decir la verdad me quedé afuera en dos lugares, donde todos sabían que lo que yo estaba diciendo era la verdad", comenzó picante Viviana Canosa sobre su baja de LN+ y El Observador.

Luego, sobre la gestión de Javier Milei, la periodista denunció: "Este es un Gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Yo pasé de ser una periodista amiga, a que pidan mi cabeza en La Nación+ y en El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión. El mismo tipo que un tiempo atrás me había pedido de buena manera que le presente su libro, y yo todo corazón fui y lo hice, cuando al poco tiempo me enteré de que el libro era un plagio".

En tanto que sobre el quiebre que tuvo con Milei, Canosa recordó que se produjo cuando ella denunció "la venta de candidaturas a gente de Massa". "Ahí me convertí en su enemiga. Yo sólo conté la verdad, no iba a ser cómplice de este engaño al pueblo argentino". siguió la comunicadora.

Viviana Canosa culpó a Javier Milei por haber quedado nueve meses fuera de los medios. Foto: Captura de video LN+.

Mienttas que sobre su salida de LN+, Viviana Canosa apuntó directamente contra Javier Milei al sostener: "Ya en la época de campaña me había dicho el gerente, que le había pedido que si él era presidente no quería verme más en la pantalla de ese canal. Yo me fui de vacaciones con trabajo, y diez días antes de arrancar el programa me avisan que no vuelvo a la tele. El presi lo hizo. Al mes de asumir, me sacó mis dos trabajos".

De esta manera, Canosa responsabilizó directamente a Milei y su entorno por quedar sin su espacio, tanto de LN+ como de El Observador. "Decir la verdad es algo peligroso en estos tiempos. Se dicen libertarios, pero son autoritarios", arremetió la conductora contra el oficialismo.

Por último, Viviana Canosa tildó a Javier Milei y La Libertad Avanza de ser "una bolsa de gatos, donde todos están peleados y se odian".