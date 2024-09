Las vacaciones de soltera de Flor Regidor tras separarse de Nico Grosman: a dónde se fue

Gran Hermano fue uno de los programas más vistos de Telefe y el encargado de cerrar las puertas de "la casa más famosa del país" fue Bautista Mascia. Pero por el reality pasaron diferentes jugadores que marcaron una etapa como lo fue Furia Scaglione quien por sus polémicas actitudes, el público decidió eliminarla del ciclo que fue llevado adelante por Santiago del Moro.

Como en todos los años anteriores, las parejas no tardaron en formarse y la primera de ellas fue justamente la de Bautista y Denisse González. Ambos continúan su romance fuera de la casa y el cantante uruguayo confirmó que se encuentran conviviendo tras el programa.

Sin embargo, para otros, esa suerte no fue la misma. Florencia Regidor y Nicolás Grosman fue otra de las relaciones amorosas que se forjaron a lo largo de Gran Hermano y que parecía que iba a seguir su curso fuera del mismo. Esto no fue así y la separación fue totalmente polémica luego de que el integrante de "Los Bros" la engañó con otra compañera.

Disfrutando de Ibiza en familia para Flor Regidor.

Fue nada más ni nada menos que con la salteña Lucía Maidana quien era muy cercana con el ex "hermanito" dentro del reality. El propio Nico Grosman expresó que "ella me dijo que no daba para más y que estaba todo terminado", sostuvo defendiéndose de algún modo de las acusaciones de haber engañado a Florencia Regidor y que en ese momento ya estaba soltero.

Lo cierto es que Flor decidió armar las valijas e irse con su familia de vacaciones. El lugar elegido fue España, lugar donde ya se encontraban su papá y su hermana, Carolina Regidor. En las redes sociales donde tiene más de 400 mil seguidores, posteó imágenes de los diferentes recorridos.

Días de playa en Ibiza.