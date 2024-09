La indignación y el correctivo de Yuyito González para Susana Giménez por un comentario sobre Javier Milei

Luego de que en móvil para LAM (América), Susana Giménez tildara a Javier Milei de "enamoradizo", su actual pareja, Yuyito González, salió a aclarle los tantos a la diva con un picante descargo.

En los primeros minutos de su programa Empezar el día (Ciudad Magazine), la conductora contó que no se había enterado de la calificación que le adjudicó Susana Giménez a Javier Milei, pero que al llegar al estudio sus compañeros le comentaron sobre los dichos de la máxima estrella de Telefe.

"Solamente voy a decir algo que no me gustó. Susana Giménez dijiste: '¡Qué enamoradizo el presidente!'. Me hizo ruidito, se los tengo que confesar", se sinceró indignada Yuyito González.

Luego, la novia de Javier Milei siguió contra Susana Giménez al remarcar: "El presidente no es enamoradizo. El presidente está enamorado de mí, yo estoy enamorada de él, y es una relación seria, sólida, sana, hermosa y firme".

Yuyito González le puso los puntos a Susana Giménez

Por último Yuyito González le marcó la cancha a Susana Giménez redoblando: "O sea, que 'enamoradizo' no. Lo sacamos eso, la borramos, la editamos a la Su, a la Sa, a la Na".

"Señoras, señores, se lo dije", remató la pareja de Javier Milei contra la diva. que próximamente recibirá en su programa al mandatario a quien apoya políticamente.