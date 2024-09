El categórico motivo por el que Yuyito González no irá con Javier Milei al programa de Susana Giménez

En estos días, un inesperado ida y vuelta entre Susana Giménez y Yuyito González, llevó a la conductora de Ciudad Magazine a explicar el categórico motivo por el que no irá con Javier Milei al programa de la diva.

Todo comenzó cuando la estrella de Telefe tildó al presidente de "enamoradizo" por su romance previo con Fátima Florez, y ahora su relación con Yuyito González. Entonces, la exvedette salió a aclararle los tantos a Susana Giménez, y argumentó por qué no asistirá con Javier Milei al clásico ciclo.

Este jueves, en su envío Empezar el día (Ciudad Magazine), la conductora se sinceró entre risas que ella ironizó con entrar de la mano al estudio de Susana de la mano con Milei, o que sino lo mira por televisión desde Olivos. Acto seguido, González enfatizó: "A mí me parece que es una nota en la cual yo no tengo nada que ver, porque la intención de ir no es cholulear. Es una nota que tiene el sentido de compartir con gran parte de la sociedad los logros que está teniendo esta gestión", comenzó la pareja del mandatario.

"Entonces yo no voy a estar ahí, no tengo que estar, no quiero estar. Ya lo hablé con Javier, quedé en esto y él está totalmente de acuero", remarcó Yuyito González.

Mientras que sobre la mediatización de su relación con Javier Milei, la conductora explicó: "Nosotros no sobreactuamos nada. Lo que nace es natural". Y sumó que no por eso va a sentarse junto a él en el estudio de Susana Giménez. De todas formas, la diva en un móvil que dio este miércoles para LAM (América) aclaró que tiene pensado invitar a Yuyito González en alguna emisiòn de su programa.