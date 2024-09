Yuyito González rompió el silencio sobre la "censura" para hablar de Fátima Florez

Cuando Javier Milei y Yuyito González oficializaron su relación, los medios buscaron a Fátima Florez para que opinara al respecto. Sin embargo, ella se mostró muy tranquila ante aquella novedad: "La noticia no me tomó de ninguna manera ,¡me tomo una gaseosa ahora!".

Días después, la conductora de Empezar el Día fue abordada por un móvil de A la Tarde, donde le consultaron si le molestaba las comparaciones con Florez. "No lo tengo en la órbita, no es algo que llegue a mi vida personal. ¡Ya está, fueron, pasado!", expresó la actriz.

González es la actual pareja de Javier Milei.

Asimismo, en aquella entrevista la exvedette marcó territorio. Y es que cuando el cronista le comentó que Fátima Florez le había dado me gusta a un texto que decía "la primera dama argentina", y que eso había dado lugar a especular con que posiblemente la imite a ella, González, muy filosa, respondió: "¡Me va a imitar a mí, entonces! ¡No lo sabía! ¡Soy yo la primera dama, así que será que me va a imitar, avisen!".

En las últimas horas, Ángel de Brito reveló nueva información sobre las artistas. El conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), contó que le prohibieron a Yuyito González hablar sobre Fátima Florez. Y aunque no se sabe quien dio esta orden, todo indica que se trataría de alguien muy cercano a Javier Milei.

"Le prohibieron a Yuyito hablar de Fátima. No se sabe si fueron las fuerzas del cielo, Milei, la hermana, la jefa o quién sea", comentó el periodista. Y parece que esta directiva comenzó el martes 10 de septiembre, ya que González obvió la presencia de Fátima en los Martín Fierro.

Yuyito González explicó si la dejan o no hablar de Fátima Flórez

Yuyito González paró frente a los movileros de los programas de espectáculos y le respondió a Alejandro Guatti, histórico movilero de Intrusos, sobre este silencio que le habrían pedido sobre Fátima Florez. "Nadie me hace bajada de línea de nada, digo lo que quiero, lo que siento. Hay cosas que se dicen que a mí me dejan en una posición que a mí no me gusta", dijo contundente Yuyito González.

Mirá la nota de Yuyito González

Sobre cómo comenzó su relación que "no daban las fechas" dijeron en redes, la conductora desmintió cualquier coqueteo previo a la primera entrevista entre ambos. "Yo lo vi a Javier en mi entrevista, que fue fuerte. Fue un bombazo y salió por todos lados. Y todos los que dicen que había mucha energía es porque yo la tengo, yo tengo energía en cada cosa que hago, no fue ningún coqueteo", desestimó.

Su segundo encuentro fue "cuando fui a la presentación del Luna Park. Yo fui en calidad de periodista, me lo autogestioné yo y ahí fue un flechazo. Después nos seguimos viendo, nos enamoramos y acá estamos", dijo para cerrar el tema.