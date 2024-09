Fátima Florez fulminó a Yuyito González con un filoso dardo y reveló si es verdad que Javier Milei la bloqueó

En medio de la celebración por haber ganado en la categoría labor humorística de los Premios Martín Fierro, Fátima Florez fue abordada por un móvil de Intrusos (América), y la imitadora no dudó en disparar un filoso dardo contra Yuyito González; a la vez que aclaró los tantos sobre un supuesto bloqueo telefónico que le habría cruzado Javier Milei.

En diálogo con Guido Záffora, cuando el periodista le preguntó a Fátima Florez sobre la confirmación del romance entre el presidente y Yuyito González, la comediante remarcó: "No me afectó para nada, yo ya no tengo nada que ver".

Luego el cronista dio un paso más y le recordó a la entrevistada lo cariñosa que estuvo la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) cuando recibió Javier Milei en su programa, estando el mandatario en pareja con Fátima Florez. Entonces la artista retrucó el comentario con la picante frase contra Yuyito González: “Por ahí hay gente que se dedicó a eso toda la vida. A tocar”.

Fátima Florez, letal con Yuyito González

Finalmente, cuando le consultaron si es verdad que Javier Milei la bloqueó de su teléfono y le prohibió que lo siga imitando, Fátima Florez respondió categórica: "Ay no chicos, por favor, Milei no me bloqueó. Es una locura. Desmiento categóricamente. Fake news".

Recordemos que en los últimos días, Florez quedó en el ojo de la tormenta luego de que replicara en sus redes sociales un posteo del espectáculo que brindará en Las Vegas, en donde una empresaria de dicha ciudad la promocionaba como "la primera dama argentina".