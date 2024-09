El alarmante dato del nuevo parte médico de Jorge Lanata tras un buen paso que trascendió sobre su salud

Después de casi tres meses de internación en el Hospital Italiano, este martes anunciaron la novedad más esperada en la paulatina evolución de la salud de Jorge Lanata. El conductor será trasladado este miércoles a un instituto especializado para iniciar un tratamiento de rehabilitación. Sin embargo, horas después, dieron a conocer un alarmante dato del más reciente parte médico de la figura de El Trece.

La encargada de dar la buena noticia fue Laura Ubfal, quien detalló en Intrusos sobre la salud de Jorge Lanata: "Está mejor y mañana va a ser trasladado a Santa Catalina, el instituto de rehabilitación de la calle Catamarca, en el barrio de Montserrat".

Luego la especialista en espectáculos enfatizó: "Nos alegramos mucho por su recuperación y le deseamos lo mejor a Jorge Lanata, y nos alegramos por su familia".

La novedad clave en la salud de Jorge Lanata

Por otro lado, ante la consulta sobre si llegaron a un acuerdo entre las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, la esposa del conductor, respecto al instituto elegido para la rehabilitación, Laura Ubfal remarcó que sí. "Está todo perfecto", sostuvo la integrante de Intrusos.

Sin embargo, más allá de esta alentadora señal clínica, Ángel de Brito dio a conocer este martes en LAM (América) el nuevo parte médico sobre la situación de su colega, y un dato genera alarma.

“El paciente Jorge Ernesto Lanata se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires desde el 14 de junio de 2024. Actualmente, se encuentra con traqueostomía, con soporte ventilatorio invasivo nocturno, en proceso de rehabilitación. Desde lo neurológico, continúa con encefalopatía expresada con delirio y desorientación”, dice el documento.emitido desde el Hospital Italiano, donde Jorge Lanata se encuentra internado desde hace casi tres meses.

El dato del parte médico de Jorge Lanata que genera preocupación

Además, el texto señala sobre la salud del icónico periodista: “En contexto de estabilidad clínica, se considera el traslado a centro de neurorehabilitación para continuar con su evolución. A tal efecto se solicita derivación a un centro que cumpla con los siguientes requisitos: Terapia Intensiva, paciente traqueostomizado con vía aérea dificultosa. Ventilación mecánica: continúa con asistencia ventilatoria nocturna. Kinesiología respiratoria 24 horas: regular manejo de secreciones. Kinesiología neuromuscular. Fonoaudiología. Rehabilitación neurocognitiva. Terapia ocupacional. Con base en los requerimientos, el equipo médico recomienda la derivación a Clínica de intervención aguda en rehabilitación y cirugía (CIAREC), o Clínica Santa Catalina”.

Por último, Ángel de Brito aclaró sobre el cuadro de Jorge Lanata, en relación a lo expresado en el parte médico: "No puede hablar coherentemente, no se puede comunicar como desean todos". Mientras que Yanina Latorre sumó: "Tiene una estabilidad clínica, por eso puede ir a un centro de rehabilitación, pero no es que está mejor".