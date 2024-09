Marina Calabró acusó a Mirtha Legrand de estar al tanto de la conflictiva relación de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

A comienzos de agosto, se conoció la denuncia que Fabiola Yáñez realizó contra Alberto Fernández por violencia de género. Una noticia que realmente consternó a todos y que, mientras transcurre el avance de la investigación y causa en la Justicia, se van conociendo varios detalles impactantes de la relación que tenían.

Pero ahora, Marina Calabró involucró en este tema a Mirtha Legrand al acusarla de saber sobre la conflictiva relación de la pareja. Fue en LN+ donde contó una fuerte historia de cuando Alberto Fernández estuvo de invitado al programa de "La Chiqui" en julio de 2016.

La periodista brindó los detalles en LN+.

"En su mesa, Mirtha Legrand el 16 de julio del 2016 le da a entender a Alberto Fernández que sabía que estaba separado de Fabiola Yáñez. Él se queda helado, y le dice que Fabiola había mandado un mensaje a la producción de su programa", empezó contando la periodista.

"Ese mensaje llegó a una de las cabezas de la producción del programa de Legrand, Fabiola se indignó de verlo muy suelto, muy orondo en la mesa de Mirtha, envió un mensaje relatando hechos de violencia y contando específicamente la situación de esta interrupción del embarazo contra su voluntad", fue la impactante revelación que hizo Calabró.

"Mirtha sabía de este mensaje y entonces le pregunta por su relación con Fabiola", sumó la politóloga. En aquella entrevista, el abogado le respondió a la conductora que con Yáñez estaban "un poco complicados", reconociendo la tensión que había en la pareja.

Fernández en el programa de Mirtha Legrand el 16 de julio de 2016. Créditos: captura de pantalla Youtube Las mesazas de Eltrece.

Tras estas duras acusaciones, en un móvil de A la Tarde le consultaron a Mirtha Legrand por los comentarios de la comunicadora. La diva fue contundente con Marina Calabró, aunque evitó mencionarla.

Esta fue la respuesta de Mirtha Legrand a las acusaciones de Marina Calabró

"No me acuerdo de eso, fue hace 8 años. Ya pasó. Es lindo nombrar a la Legrand. No hablo más del tema, no me interesa.", replicó "La Chiqui" sobre este delicado tema.