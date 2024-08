El tremendo momento que vivió Zoe Bogach de Gran Hermano cuando juntó a su hámster y a su gata

Ya instalada en su nueva casa, luego de lo que fue el furor de Gran Hermano, Zoe Bogach se muestra muy activa en las redes sociales, en varias ocasiones con sus más fieles amigas que le dejó el reality, como Rosina Beltrán.



Justamente, con la uruguaya compartió un vivo de TikTok en las últimas horas, en la que mostró al nuevo integrante de su familia: un hámster. Hasta allí, nada muy descabellado, salvo por un detalle: ya tenía una gata en la casa.



Durante la transmisión en vivo, Zoe Bogach les contó a sus seguidores que sumó a su casa al roedor, pero además quiso compartir con ellos el momento en el que lo presentaba con su gata, con todo lo que eso implica.



“Holu. Miren lo que me compré hoy. Dije: ‘Bueno, voy a tener un hámster’. Así que acá estamos”, comentó inicialmente Zoe Bogach. “Hola, Fluffy. Decile hola a los followers. Mañana le compro otra jaula porque esta le quedó muy chica. No me di cuenta”, agregó.



En ese momento, la joven rubia procedió a abrir la jaula del hámster para que comenzara a interactuar con su gata, algo que, lógicamente, no fue una buena decisión, ya que se desató un momento de alta tensión entre ellos.

La gata y el hámster de Zoe Bogach de Gran Hermano.



Una vez que estuvieron cara a cara el hámster y la gata, la curiosa felina se acercó y dio un salto sobre Fluffy, demostrando que para Zoe Bogach no será nada sencillo que conviva, si es que planea abrirle la jaula al rodedor.



“¡Ay, no! ¡sE Asustó la rata! No, no, no. Esto no es una buena idea”, gritó Zoe Bogach. “¿Qué pasó?”, le preguntó Rosina Beltrán, con quien compartía el vivo. “¡Se asustó la rata!”, le contó la protagonista, que desde ahora pensará dos veces si es conveniente forzar ese vínculo entre sus mascotas.