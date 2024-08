Los espeluznantes detalles sobre las fotos con las que Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández

En diálogo con el programa Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), la periodista Sandra Borghi reveló espeluznantes detalles sobre las fotos con las que Fabiola Yañez denució a Alberto Fernández por violencia de género.

La comunicadora de TN dio a conocer datos de la comunicación que viene estableciendo con la exprimera dama desde hace meses. A partir de ahí, sobre la acusación de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, Sandra Borghi le confesó a Eduardo Feinmann: "Yo toda esta información la tengo hace mucho tiempo, pero verdaderamente es un tema tan delicado que hasta que no entrara en una instancia judicial, no podía pasarlo a lo periodístico".

Sobre el presente de Yañez en España, Borghi especificó: "Fabiola está sola, de los amigos de Olivos no quedó nadie. Trabajo no tiene, empleada no tiene, casa no tiene, contención no tiene. Tiene a su madre, tiene a su hijo, y vive en una casa que no es de ella".

Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género. Foto: Facebook Fabiola Yañez.

En tanto que sobre la manutención económica de Fabiola Yañez, Sandra Borghi especificó que se mantiene con lo que Alberto Fernández le pasa por el hijo que tienen en común. "Le pasa para comer y para vivir, ella cuando llega el momento de pagar la cuota del colegio del niño, no siempre tiene plata para pagar, tiene que recurrir a personas que le presten dinero", agregó la comunicadora sobre la situación de la exprimera dama.

En tanto que sobre las fotos que Fabiola Yañez le envió a María Cantero, la exsecretaria de Alberto Fernández, Sandra Borghi anticipó que son espeluznantes. "La peor foto es la del rostro que es un primer plano que se saca ella misma, y que vos ves a una mujer con la cara desfigurada, digna de un trompazo de frente. Un ojo negro, todo el contorno del ojo negro, la nariz negra, el maxilar negro, y la parte ocular roja", reveló Sandra Borghi sobre la imagen de brutal maltrato que se le atribuye al expresidente.

Por oto lado, la periodista aseguró que los hechos de violencia por los que Yañez denució a Fernández tuvieron lugar en la Quinta de Olivos. "Quiero dejar en claro que no fue un solo episodio, fue durante todo el último año del gobierno de Alberto, donde ella recibió maltrato, hostigamiento, golpes. Quiero recordar que hubo golpes durante el embarazo también", descirbió Sandra Borgui sobre la declaración que hizo la exprimera dama ante el juez Julián Ercolini.

Finalmente, la entrevistada apuntó contra el entorno de Alberto Fernández que sabía de las situaciones de maltrato que denuncia Fabiola Yañez, como María Cantero la exsecretaria del expersidente que recibió las imágenes de la golpiza en cuestión.