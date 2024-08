Escándalo en vivo: Luis Ventura quiso abandonar A la Tarde y Karina Mazzocco le puso los puntos

Un momento de verdadera tensión se dio en A la Tarde, cuando Luis Ventura se enojó y anunció que dejaba el programa al aire, momento en el cual la conductora, Karina Mazzocco lo frenó en seco y le puso los puntos.



Todo se originó cuando Karina Mazzocco mantenía una entrevista mano a mano con Alicia Barbasola, la ex mujer de Andrés Nara, a raíz de su denuncia por violencia de género contra el papá de Zaira y Wanda Nara. Allí, Luis Ventura interrumpió y expresó su enojo.



“¡Perdón! Yo me voy a levantar, porque me parece que estar sentado acá, participando de una entrevista, ¡donde no se puede preguntar! Me parece que está claro, porque si como periodista tengo que estar sentado callándome la boca, hay que aceptar todo lo que se dice”, dijo el periodista.



Ante la sorpresa de todos, quien reaccionó primero fue Alicia Barbasola. “No, vos te tenés que quedar, es tu lugar de trabajo. Lo que pasa que paute esta entrevista así, era un mano a mano con Karina, porque yo estoy haciendo un tratamiento, y respeto su trabajo, pero, por ahí, lo que para ustedes es una pregunta más o un minuto de aire, después a mí me representa un retroceso en mi tratamiento”, intentó explicarle.



“Este es un tema delicado, que toca una fibra muy particular. Vine porque me dijeron que era una charla de mujer a mujer”, agregó la ex mujer de Andrés Nara. “¡No hace falta que se vayan los dos! ¡Me parece un desastre! ¡Se está yendo Alicia, Ventura!”, intervino Karina Mazzocco.

Alicia Barbasola, Karina Mazzocco y Luis Ventura protagonizaron un escándalo al aire en A la Tarde. Foto: captura de TV.



En ese momento, Luis Ventura reiteró su molestia por la situación. “Yo hace cincuenta años que hago periodismo, pero no voy a permitir que ella haga una nota y no se pueda preguntar. Me retiro, no tengo problema”, expresó.



“¡Un segundo, Ventura! Esto lo arreglamos en el corte. ¡Estoy pidiendo el corte! ¡No me sigan hablando! ¿Estamos? ¡Mandá al corte que lo pedí hace rato!”, reaccionó de manera furiosa Karina Mazzocco. Luego, cuando volvieron del corte, Alicia Barbasola seguía en el piso y Luis Ventura permaneció detrás de la conductora mirando su celular, mientras ella seguía con el mano a mano.