Una conocida periodista asegura que Alberto Fernández no es el padre biológico del hijo de Fabiola Yañez

En medio de la polémica por la denuncia de Fabiiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, un nuevo episodio ubica al expresidente en el ojo de la tormenta, ya que la conocida periodista y escritoria Silvia Mercado aseguró que el exmandatario no es el padre biológico del hijo de la actriz.

En una entrevista con un programa de RealPolitik, la autora del libro El presidente que no quiso ser, explicó que entre Fernández y Yañez "llegaron a un acuerdo para que al hijo en cuestión lo reconociera como propio".

"A ella las cosas no le fueron mal. Ella viene de una familia extremadamente humilde del norte de la Argentina y ahora es la mujer o ex mujer de un ex presidente", comenzó Silvia Mercado al referirse a Fabiola Yañez.

Luego la escritoria agregó contundente sobre la paternidad de Alberto Fernández del hijo en común que tiene con la artista: "Con un hijo que lleva el apellido del padre, aunque no lo sea. Esa es una parte que sacamos del libro. Teníamos los chats quién era el padre biológico de la criatura".

Además, la entrevistada aseguró que Fabiola Yañez eligió al presunto padre biológico de su hijo, que sería un amigo de ella, guiada por un asunto relacionado con la "genética".

Recrodemos que Alberto Fernández es además padre de Dyhzy, DJ y dragqueen que actualmente tiene 29 años y es una conocida figura en el mundo de las redes sociales. Décadas después, el 11 de abril de 2022 fue cuando el expresidente y Fabiola Yañez le dieron la bienvenida a su hijo Francisco.