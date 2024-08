Mica Viciconte confesó si quiere tener otro hijo con Cubero y sorprendió a todos

Mica Viciconte y Fabián Cubero llevan en pareja 7 años. La panelista de Ariel en su Salsa y el ex futbolista supieron ensamblar muy bien su proyecto de vida juntos. Como fruto de ese amor nació, hace 2 años, Luca el único hijo varón del jugador.

No fue fácil acomodarse uno a la vida del otro ya que Cubero tiene a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, aunque lo más complicado fue la relación con su ex pareja Nicole Neumann, que después de mucho tiempo por fin pudieron resolver los inconvenientes por vías judiciales.

Mica Viciconte se sinceró y contó si volvería a ser madre

Desde el programa Socios del Espectáculo, emitido por canal Trece, quisieron saber si la ex participante de combate planeaba continuar con el legado familiar y buscar a la nena para darle una nueva hermanita a Luca y de esa manera que ella contara con la parejita.

Viciconte sin vueltas les respondió: "Siempre digo de querer otro pero este año es un año muy complicado y le debe pasar a todo el mundo". Refiriéndose a la situación económica del país en donde semana a semana los precios aumentan.

Mica Viciconte y su hijo Luca Cubero

"Nos mudamos recién, estamos al rojo vivo. Encima los colegios aumentaron, no son baratos. Todos esos gastos hay que tenerlos en cuenta. Si yo traigo otro hijo al mundo es otro gasto que no sé si estoy dispuesta a afrontar", se sinceró Mica.

Aunque a la hora de fantasear la influencer admitió: "Cuando estaba embarazada de Luca, yo decía: 'Si es nena, ¿qué nombre le pongo? Y ahora veo Jariza y digo...`Es lindo, eh´". Pero para pensar en tener otro bebé Viciconte necesita el apoyo de Fabián.

Hace un tiempo en una entrevista Cubero decía: "El tema es que ella tiene uno pero yo tengo cuatro. A mí siempre me gustaron las familias numerosas y me encanta tener hijos, más con los cuatro soles que tengo. Imaginate que soy el papá más feliz del mundo con los cuatro hijos que me tocaron".

"Los chicos me encantan y yo también me dedico mucho a ellos: les preparo el desayuno, las llevo al colegio a las chicas, voy a las reuniones del cole, las peino, les estoy encima con las comidas, les preparo la lunchera y cocino para la cena. Soy un papá muy presente y es lo que más me gusta hacer en la vida", sostuvo el ex jugador de Vélez.