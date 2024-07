La picante opinión de Mica Viciconte sobre el acuerdo de Fabián Cubero y Nicole Neumann

Desde que empezó su relación con Fabián Cubero, Mica Viciconte fue testigo de su guerra legal con Nicole Neumann. Y en estos días, luego de siete años de disputas mediáticas, medidas cautelares y negociaciones que no llegaban a buen puerto, la modelo y el ex futbolista sellaron la paz, firmaron un acuerdo y pusieron punto final a sus conflictos.

¿Y qué dijo Mica Viciconte al respecto? Por empezar, compartió su alivio por esta serenidad que al fin parece haber llegado a sus hogares desde el nacimiento de Cruz, el hijo de Nicole Neumann y su marido, Manu Urcera. Pero, fiel a su estilo, la panelista de Telefe terminó diferenciándose de la ex de Poroto, muy picante.

“Como dice la canción ‘Tarda en llegar, pero al final hay recompensa’... así que estamos contentos. La idea es que nadie puede hablar ni divulgar y vengo manteniéndome en esa misma línea”, arrancó Mica, consultada por el cronista de Socios del espectáculo (El Trece).

Y la marplatense añadió: “Cuando uno tiene hijos, y lo hablo como si fuese un ejemplo para mí, uno se tiene que hacer cargo de la familia y los hijos que trae al mundo”.

Mica Viciconte fue testigo durante 7 años de la guerra legal de Poroto Cubero con Nicole Neumann. Instagram Mica Viciconte.

“Yo creo que la vida te viene a enseñar un montón de cosas y, en estos siete años que estoy con Fabián, creo que aprendí un montón de cosas que yo como madre no quisiera hacerlas”, agregó, siempre filosa y atenta a dejar en claro que ella nunca actuaría como Nikita como mamá.

“No me gustaría. No las haría por no lastimar a mi hijo y porque yo no soy así. Además tengo una familia que me enseñó otros valores y otros códigos”, dijo la panelista de Ariel en su salsa, antes de contar su caso familiar personal, completamente distinto al de la tortuosa separación de Fabián Cubero de la modelo.

Mica Viciconte siempre salió al cruce de Nicole Neumann, ex esposa de su pareja, Fabián Cubero.

Y Mica contó la armónica dinámica familiar que vive con sus padres divorciados: “Mis viejos se separaron y nosotros vamos a Mar del Plata y nos juntamos todos a comer, ellos también con sus nuevas parejas”. “Ese es el ejemplo que yo tengo en mi casa, después cada uno hace lo que quiere”, cerró la rubia, sin mencionar el nombre de la ex esposa de su pareja.

Qué dice el acuerdo de paz que firmaron Cubero y Nicole Neumann

Ángel de Brito desarrolló en LAM los ochos puntos del acuerdo entre Fabián Cubero y Nicole Neumann. “Punto uno: Fabián Cubero cancela la deuda de alimentos. Punto dos: se levantan las medidas cautelares. Punto tres: se prohíben manifestaciones agravantes. Punto cuatro: se flexibilizan las autorizaciones de viajes. Punto cinco: la reducción de la cuota alimentaria a favor de Cubero. Punto seis: se cierran las deudas de ambas partes. Punto siete:se cierran todas las causas penales que tenían iniciadas".

En tanto que, como octavo punto del documento legal, el conductor de América señaló: "Por último, mantienen un régimen de comunicación amplio respetando la voluntad de las menores".