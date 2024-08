Otro embarazo en Gran Hermano 2024: qué participante está esperando su primer hijo

En las últimas horas salió a la luz la noticia de que Martín Ku y Marisol se encuentran esperando su primer hijo luego del paso por Gran Hermano. Pero pese a la alegre noticia, se generó una gran polémica, ya que ellos no tuvieron la intención de contarlo aún. En medio de esto, uno de los jugadores filtró que no sería el único embarazo.

Teniendo en cuenta que Marisol se encuentra de sólo 6 semanas, Martín Ku intentó ser cauto con la noticia. Sin embargo, Pepe Ochoa en LAM filtró todo lo relacionado a este embarazo. “Él es más famoso y ella por añadidura, digamos. Él estuvo en la tele, ella también, pero no fue producto de algo de la televisión”, jugó al enigmático hasta revelar sus nombres.

Esto provocó que el Chino de Gran Hermano se fastidie, a tal punto, que incluso apuntó contra los médicos del hospital. Es que aseguró que fue uno de ellos los encargados de llevarle la información a los periodistas de LAM. “Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital les dio toda la información a varios canales”, expresó ofendido.

“La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro. No es que dimos el ok, sino que no nos quedó otra, ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora”, expuso Martín Ku contra los periodistas de LAM.

Como si este escándalo no fuese suficiente, Hernan, popularmente conocido como el Negro Onty, salió a comentar al respecto. Lejos de ponerle paños fríos a la situación, realizó una fuerte revelación, ya que confirmó que no es el único embarazo entre los ex participantes de Gran Hermano.

Es que comenzó criticando al periodismo: “Cómo se mueren y lo que hacen por una noticia”. Hasta que finalmente lanzó una sorprendente confirmación: “Y les digo algo, entre los hermanitos hay otro bebé. Pero no voy a decir nada, los ‘botones’ no hicieron historia. Desvívanse averiguando, ahora!”.

En este sentido, se comenzó a especular con las posibles parejas que podrían estar esperando su primer hijo: Nicolás y Florencia, Bautista con Denisse, Catalina y Joel, Manzana con su pareja Luli, o Lisandro con Mili. Sin embargo, no se descarta que simplemente se trate de una movida del Negro Onty para engañar a la prensa a modo de venganza por lo ocurrido con Martín Ku.