¡Qué sorpresa! Un famoso exparticipante de Gran Hermano 2023 será padre por primera vez

El pasado lunes 8 de julio finalizó la undécima temporada de Gran Hermano. Los participantes de la edición se despidieron de la pantalla chica, pero gracias a la fama que obtuvieron dentro de "la casa más famosa del mundo" han iniciado distintos proyectos, como es el caso de Juliana Scaglione, alias "Furia", quien ha aprovechado este momento para vender saludos a sus fanáticos.

Pero ser famoso también implica estar expuesto y tener poca vida privada. Este jueves en Los Ángeles de la Mañana (LAM), revelaron que un famoso exparticipante será padre por primera vez junto a su pareja.

Esto fue lo que contaron en LAM sobre un exparticipante de Gran Hermano 2023

Los rumores de embarazo comenzaron cuando hace algunas semanas en las redes sociales se viralizó una foto del joven y su novia en el área de Ginecología y Obstetricia del Hospital Alemán.

Y aunque en un principio ninguno de los protagonistas dio declaraciones al respecto, finalmente fue la novia del exjugador del reality quien se comunicó con Pepe Ochoa y le informó que está embarazada de casi tres meses.

Varios sospechan que Marisol quedó embarazada cuando se reencontró con Martín en junio.

Se trata de Martín Ku. En las primeras horas de este viernes, el joven se expresó en las redes al haberse anunciado el embarazo de su novia Marisol en la televisión. En aquel mensaje compartido en X (@Martinangelku98), Ku manifestó su felicidad por el bebé en camino, pero también hizo un descargo por haberse filtrado, y revelado, esta información.

"La exposición tiene sus pros y sus contras. En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias. Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital le dio toda la información a varios canales", comenzó diciendo el exparticipante de Gran Hermano 2023.

Martín se expresó en X por el embarazo de su novia. Créditos: captura de pantalla X @Martinangelkun98.

"La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro. No es que dimos el 'ok', sino que no nos quedó otra ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora", contó Martín.

"Estamos recién atravesando un primer trimestre. El cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas, por su salud y la del bebé. Ahora solo pedimos respeto, y paciencia, que de a poquito, cuando no sintamos cómodos, podremos contarles todo y compartirles toda nuestra alegría", fue el pedido que hizo el joven. Los jóvenes serán padres por primera vez. Créditos: X @fedeebongiorno.

"¡Gracias por tanto amor! Les mandamos un cálido abrazo a cada uno de ustedes", finalizó Ku.