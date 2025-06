El alucinante retoque estético de una ex Gran Hermano que la dejó irreconocible: quién es

“Retoque de nariz y labios con los mejores. No lo duden sin dolor, armonioso y súper fino, se los súper recomiendo”, escribió Priore junto a una imagen tomada en el consultorio de la profesional que se encargó del procedimiento. Además, Sandra dejó entrever que no descarta realizarse otros tratamientos en el futuro tras su paso por el popular programa.

Imagen de WhatsApp 2025-06-19 a las 16.55.05_e6d8a058.jpg Sandra Priore y un notorio cambio. Créditos: Instagram / @sandraprioregh

Entre los comentarios que recibió la ex participante, se mezclaron mensajes de apoyo y cuestionamientos por la decisión de someterse a retoques: “Salen de la casa y pum a tunearse”, “Pero estabas bien, la verdad no sé para qué se hacen cosas si estabas muy linda Sandra y no necesitabas”, “Mejor le vendría un curso de manipulación de alimentos”.