Luis Ventura mandó al frente y contó quiénes son los periodistas que quieren sacarlo de APTRA

Es un clásico, una tradición ya en ese puesto. Luis Ventura asumió un fierro caliente al tomar la presidencia de APTRA hace muchos años y logró encauzar varias cuestiones, como la bonanza financiera y expandir el histórico premio Martín Fierro con diferentes versiones.

A pesar de sus éxitos, el periodista afronta críticas despiadadas, porque es imposible conformar a todos los integrantes de la industria. Incluso diversos colegas pretenden destronarlo de su silla en las venideras elecciones de la entidad que regular al universo del espectáculo.

Luis no le esquiva al bulto, al contrario salió a defender su posición con uñas y dientes y les mandó un mensaje a aquellos que desean sacarlo de su puesto. Con una serie de declaraciones explosivas que le brindó a Intrusos, el comunicador encendió la cerilla de una batalla pública.

En primera instancia, Luis se refirió a la venidera edición de la gala, que se emitirá por Telefe, y defendió la elección del conductor, el hombre de Gran Hermano. “Ayer tuvimos una reunión en Telefe. Están muy contentos, la conducción de Santiago del Moro estaba arreglada hace meses desde Telefe. Ellos ya lo tenían decidido”.

Sobre esas negociaciones, Ventura añadió: “Lo que pasa es que APTRA está en la obligación de ‘ampliar el menú’. De otros candidatos. Y es ahí donde aparecen Marley, Verónica Lozano que dijo que le gustaría conducir un premio, apareció Wanda ‘que adora el Martín Fierro’, Iván de Pineda que hizo otras conducciones… Santiago del Moro no sólo por la TV, sino también la radio. Ganó el Martín Fierro de Oro de la radio. Entonces no estamos improvisando un conductor. Al contrario. Estamos distinguiendo a uno de los mejores”.

Luis Ventura desafió a los candidatos a destronarlo de APTRA

Y finalmente, Luis habló de las intenciones de Pilar Smith y Marcelo Polino de sacarlo de la presidencia de APTRA y disparó con todo: “Me causan gracia los posibles sucesores. Me encanta. Me encanta tener a los derrotados. Saber quiénes van a ser. A mí me sacan ‘con las patitas para adelante’ de APTRA. Ya que no quieren ni Mirtha ni Susana, la estatua la voy a pedir yo. Y voy a pedir que sea más grande que la de Gallardo”.