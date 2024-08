En medio del escándalo por las elecciones en APTRA, Beto Casella fue contundente con Luis Ventura: "¡Ojo que él se..."

Este año habrá elecciones en la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y Luis Ventura, actual presidente de la entidad desde 2015, no tiene pensado dejar el cargo.

Algunas de las figuras del espectáculo que aspiran llegar a este puesto son: Marcelo Polino; Pilar Smith; e incluso el hijo de Luis, Facundo Ventura.

Luis Ventura es presidente de APTRA desde 2015. Créditos: Instagram Luisventurasoy.

Recientemente, el periodista fue consultado al respecto en un móvil de Intrusos y fue durísimo con aquellos que buscan ocupar su lugar: "Me encanta conocer la cara y el nombre de mis derrotados. A mí me van a sacar de APTRA con las patitas para adelante".

"Ya que Susana y Mirtha no la quieren agarrar, voy a pedir que me hagan una estatua más grande que la de Gallardo", cerró diciendo Luis Ventura en aquella entrevista.

El conductor de "Bendita" habló sobre la polémica en las elecciones de APTRA.

En medio de esta polémica, este jueves en Bendita abordaron el tema y Beto Casella no se guardó la opinión sobre el comunicador. "¡Ojo que él se atrinchera! Se pone una vincha como Rambo y no lo mueven. Pero además, me pareció entender que una de las fórmulas ¿estaría integrada por el hijo? ¡No, Facundo, no podés ir contra tu viejo!", fue el picante comentario que lanzó el conductor del programa de El Nueve.

"Yo pensé que él había ungido un Delfín, con su hijo, y que decía 'ahora sigue Facundo'. Pero esto me sorprende", acotó Alejandra Maglietti.

El periodista quiere seguir siendo ocupando el cargo en la entidad.

También Edith Hermida opinó sobre la situación: "A mí me parece que la alternancia es saludable y sería muy bueno que APTRA fuera presidido por una mujer, para mí, Susana Roccasalvo es la indicada, pero si ella no quiere, Pilar Smith".