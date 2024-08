Cecilia Bolocco habló por primera vez de la enfermedad que enfrenta

Cecilia Bolocco decidió hablar sobre su salud tras la difusión de imágenes que la mostraban en silla de ruedas saliendo de un centro médico. La ex Miss Universo de Chile apareció en la televisión para explicar su estado y aclarar su situación. En una entrevista emotiva, la conductora detalló el motivo de su reciente visita médica y la naturaleza de su condición.

Cabe mencionar que la ex modelo y presentadora de 59 años padece de neutropenia, una condición sanguínea que, aunque no es extremadamente grave, requiere controles regulares. Cecilia Bolocco fue una de las invitadas del programa "Podemos Hablar" de la televisión chilena, que se emitió este viernes por la noche. Allí, sin rodeos, explicó la necesidad de realizarse exámenes médicos periódicos, disipando así las inquietudes de sus seguidores.

Durante la entrevista, la ex modelo explicó que fue trasladada en silla de ruedas hasta su auto al salir de la Clínica Alemana de Santiago debido al cansancio después de los exámenes. La ex esposa de Carlos Menem no mencionó específicamente la neutropenia, pero sí aludió a su enfermedad con otras palabras, indicando que necesita un seguimiento constante para mantener su salud.

El presentador del programa, Julio Cesar Rodríguez, expresó su preocupación al mostrar las imágenes de Cecilia Bolocco en silla de ruedas. "¿Qué está ocurriendo con nuestra Miss Universo?", preguntó Rodríguez, mientras las imágenes se reproducían en la pantalla. La ex Miss Universo, vestida con un traje blanco y con buen semblante, aunque algo nerviosa, respondió sinceramente a las preguntas del conductor.

"Queremos saber directamente qué está pasando con tu salud, Cecilia", insistió Rodríguez. La rubia, visiblemente emocionada, agradeció la preocupación y explicó que no hay razón para alarmarse. "Me preocupa saber que muchas personas se han inquietado por estas imágenes captadas a la salida de la clínica, después de unos exámenes", comentó.

Para finalizar, la conductora tranquilizó a sus seguidores: "La verdad es que no tengo nada grave. Son exámenes que debo hacerme porque tengo una condición de salud que no es seria, pero debo realizarlos periódicamente". Con estas palabras, la ex Miss Universo intentó calmar la preocupación generada por las imágenes y aclarar su verdadero estado de salud.