Las fotos de Máximo Ménem y Cecilia Bolocco de vacaciones en Italia

Con un bajo perfil y alejado de los flashes y de las cámaras de televisión, Máximo Menem, el hijo de 19 años del ex presidente Carlos Menem y de Cecilia Bolocco, disfruta de su vida tranquila en familia.



Por estos días, el joven se encuentra en Florencia, Italia, junto a su madre. Ambos se mostraron muy felices, sonrientes y unidos en sus posteos en Instagram, recorriendo la ciudad italiana en modo turistas.

Máximo Ménem y Cecilia Bolocco.



Si bien el clima no los acompañó demasiado, dado que el cielo estuvo gris, la temperatura estuvo fría y lluviosa, Máximo Menem y Cecilia Bolocco se abrigaron, tomaron sus paraguas y salieron a sacarse fotos y a recorrer.



En cuanto a sus looks, de Máximo Menem se pudo ver que optó por un pantalón negro, muy canchero, pero no por eso menos elegante, combinado con una campera marrón y una bufanda. Por su parte, Cecilia Bolocco lució un tapado, anteojos oscuros y una cartera lujosa.



En su cuenta de Instagram, el joven de 19 años suele mostrarse muy unido a su madre, a quien le dedicó hermosas palabras hace poco tiempo. “Siempre pensando en el otro, apoyando, ayudando, creando, alegrando, haciendo del mundo un mejor lugar, sin nada en recompensa. Ha pasado por mucho, pero ha sabido salir adelante y convertirse en la mejor persona que conozco. Te adoro, mamá. Todo lo que soy y tengo te lo debo a ti”, expresó.

Máximo Ménem y Cecilia Bolocco.



Máximo Bolocco es fruto del amor entre el ex presidente Carlos Menem y Cecilia Bolocco tuvieron durante casi 10 años. Comenzaron su relación en el año 1999; en el 2001 se csaron y se separaron en el 2007.



Una de las cuestiones más polémicas de esa relación fue la enorme diferencia de edad, ya que él prácticamente la doblaba en edad: él tenía 70 y ella 36 cuando comenzaron su romance, aunque nunca se hicieron eco de los comentarios.