Camila Deniz conmovió a Juana Viale con su historia familiar: "Yo le decía a Thiago que..."

Este domingo, en el programa conducido por Juana Viale se vivió un momento muy emotivo. Camila Deniz participó del almuerzo y conmovió a los presentes con su fuerte historia de vida y los obstáculos que debió surfear. “Mario nos enseñó a soltar, aprender a soltar eso que tanto nos cuesta”, confirmó la hermana de Thiago Medina.

Con intriga, Juana Viale preguntó: ¿Vos qué aprendiste a soltar?”. “Muchas cosas. Primero las redes sociales, donde tengo muchos Haters. Soltar lo que llevaba dentro mío como escondido. El psicólogo nos va enseñando y es como volver a nacer sacando esa angustia que uno guarda”, aclaró Camila.

“¿Qué te angustiaba tanto?”, expresó la conductora. Abriendo su corazón, la participante de Cuestión de Peso contó su dramática historia de vida. “Tengo una vida muy dura, pero estoy de pie. Me caí miles de veces, pero acá estoy. Con mi padrastro sacamos adelante a mis hermanos cuando mi mamá falleció”.

“En total somos 10 hermanos. Mi mamá murió y dejó a una nena de 8 meses. Yo me tuve que quedar con mis hermanos. Me la fui rebuscando para ayudarlos y criarlos de la manera que podía. Pero siempre el respeto y el amor de la familia estuvo presente”, relató Camila Deniz ante la atenta mirada de Juana Viale.

Con respecto a su trágica vivencia, Camila sostuvo: “Me cuesta mucho nombrar a mi mamá. No dejás de querer a la mamá, mas allá que no esté. Me angustia cuando llega el día de la madre y ver a todos con la compañía de sus madres. Es muy duro no poder compartir con ella. Aprendí a salir adelante con eso”.

En este contexto, Camila se animó a contar un detalle de su intimidad:” Ayer soñé con mi mamá algo muy lindo, pero a la vez es feo porque me encantaría que me diga ‘Hija sos un orgullo para mi’. Quisiera escuchar esa frase de la boca de mi mamá. Estoy orgullosa de mi, porque cuando me tuve que poner la camiseta como esa madre que mis hermanos quisieron tener o como una hermana mayor, lo hice. Thiago antes me decía mamá en el colegio y yo le decía ‘No soy tu mamá’. Tuve que enseñarles que yo no era su verdadera mamá, que era su hermana mayor y estaba presente para darles todo. Mario me enseñó a soltar la vida de antes, lo que me tenía atrapada, concluyó Camila.